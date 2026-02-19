Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
SuplementosSemana del Profesional de Ventas
Suscriptores
PRESENTADO POR
Semana del Profesional de Ventas
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Entre la incertidumbre global y las oportunidades locales: Puerto Rico ante el 2026

Navegar este año exitosamente demanda inteligencia de mercado precisa y actualizada

19 de febrero de 2026 - 12:00 AM

Por Wanda Montero
Wanda Montero, CEO de Ipsos República Dominicana. (Suministrada)

El mundo empresarial enfrenta 2026 con una dualidad marcada: mientras dos tercios de la población global (66 %) considera que 2025 fue un año negativo para sus países, según el estudio Predictions 2026 de Ipsos —que encuestó a 23,642 adultos en 30 naciones— paradójicamente el 71 % mantiene el optimismo de que el próximo año será mejor. Esta contradicción revela una resiliencia que Puerto Rico debe aprovechar estratégicamente.

Para el empresariado boricua, estas cifras cobran especial relevancia cuando nuestras decisiones están ligadas al mercado estadounidense. La economía norteamericana muestra señales mixtas: aunque la confianza repuntó, Ipsos revela que uno de cada tres estadounidenses (32 %) gastó más de lo planificado en las fiestas —casi el doble que el año anterior (18 %)— lo que evidencia la vulnerabilidad del consumidor. Además, solo el 44 % proyecta una economía más fuerte en 2026, exigiendo cautela en nuestras proyecciones.

La tecnología emerge como protagonista disruptiva. El 67 % a nivel global anticipa que la inteligencia artificial eliminará empleos en 2026, aumentando desde el 64 % del año anterior según Ipsos, mientras solo el 43 % prevé la creación de nuevas plazas. Para Puerto Rico, donde la manufactura farmacéutica, los servicios profesionales y el turismo emplean a miles, esta transformación exige preparación inmediata. Empresas desde Mayagüez hasta San Juan deben preguntarse: ¿estamos capacitando a nuestra fuerza laboral en competencias digitales?

El comercio puertorriqueño debe considerar que el 48 % de los encuestados por Ipsos anticipa una recesión durante 2026, mientras el 69 % espera eventos climáticos extremos más frecuentes —realidad que la isla conoce tras huracanes recientes. Estas proyecciones exigen que los planes de continuidad de negocio sean estrategias vivas, no documentos archivados. Simultáneamente, el 82 % a nivel global planifica dedicar más tiempo a la familia ya los amigos —tendencia que favorece al turismo local, restaurantes y experiencias comunitarias en la isla.

Navegar el 2026 exitosamente requiere más que intuición: demanda inteligencia de mercado precisa y actualizada. Las empresas que prosperarán en Puerto Rico serán aquellas que transformen los datos en decisiones estratégicas, que anticipen en lugar de reaccionar, y que comprendan las conexiones entre las tendencias globales y las realidades locales.

La autora es CEO de Ipsos República Dominicana.

Tags
SuplementoBrandStudioSemana del Profesional de Ventas
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: