Qué afecta la salud de los huesos y cómo protegerla

La salud ósea s el estado general de los huesos asociado a la integridad de los componentes de la estructura ósea que conlleva la fortaleza, densidad y flexibilidad que nos permiten el movimiento de nuestro cuerpo, la protección de los órganos internos, y el almacenaje importante de minerales en una matriz de colágeno saludable, previniendo la osteoporosis y las fracturas.

Las fracturas ocurren a cualquier edad. La osteopenia, la osteoporosis y la osteomalacia no son enfermedades exclusivas de la tercera edad, sino que aparecen en cualquier etapa de la vida y se relacionan con alteraciones en el metabolismo de vitamina D, desórdenes genéticos, pobre nutrición, hábitos como fumar, tomar alcohol, sedentarismo, cambios fisiológicos como la menopausia, enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo y otras afecciones hematológicas y tumores que afectan el hueso. En la niñez y en la adolescencia, la nutrición baja en proteínas y minerales y la falta de actividad física impactan la masa ósea máxima que se alcanza después de la adolescencia.

La prevención de las fracturas depende de la salud ósea basal, de la nutrición, de un nivel de vitamina D adecuado para facilitar la absorción de minerales importantes para la arquitectura de nuestros huesos, de la actividad física regular y del diagnóstico temprano de la enfermedad que afecta nuestra estructura ósea, en casos de osteoporosis u osteomalacia secundarios a otras enfermedades.

Las fracturas no traumáticas en personas jóvenes, llamadas fracturas por fragilidad o fracturas patológicas, siempre requieren una evaluación médica. Ocurren con golpes mínimos o incluso sin golpe evidente.

Las causas principales de osteoporosis secundaria en jóvenes se relacionan con el uso prolongado de esteroides (prednisona) por enfermedades reumatológicas como lupus o artritis reumatoidea, afecciones crónicas renales o pulmonares como el asma. Las alteraciones metabólicas que también afectan el hueso son el hipogonadismo con disminución en estrógeno por amenorrea prolongada relacionada a tumores o desórdenes genéticos, y la disminución en testosterona en hombres por causas variadas como varicocele, tumores pituitarios o trauma testicular, diabetes descontrolada, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo. Entre las causas nutricionales que impactan la salud ósea se destacan la deficiencia de vitamina D, el bajo consumo de calcio en niños y adolescentes, los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia, la malnutrición crónica y los casos de deficiencias nutricionales poscirugía bariátrica en el adulto. Existen trastornos genéticos o congénitos como la osteogénesis imperfecta y otras displasias óseas, y la osteomalacia y deficiencia de vitamina D genéticamente determinadas, que contribuyen a la fragilidad ósea desde temprana edad y a un desarrollo óseo anormal.

Continuando con causas más comunes de pobre salud ósea, enfermedades sistémicas como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca contribuyen a la fragilidad ósea en adultos jóvenes, y su salud ósea e intestinal dependen de un diagnóstico temprano. En la población joven con fracturas de fragilidad o fracturas repetidas, dolores óseos frecuentes, baja estatura en comparación con la estatura estimada por la estatura de los padres, y/o pérdida de estatura, es importante investigar la salud ósea con prontitud para ofrecer el tratamiento de prevención de fracturas que corresponda a la enfermedad diagnosticada.

En el caso de personas mayores de 65 años, la salud ósea después de una fractura de cadera por osteoporosis requiere un cuidado integral, multidisciplinario, y continuo, dado el alto riesgo de nuevas fracturas, así como la morbilidad y mortalidad a un año luego de una fractura de cadera. La mortalidad a un año posfractura, varía entre un 14 y un 47 % dependiendo de la edad, el sexo y las enfermedades preexistentes.

Después de una fractura de cadera, siempre debe tratarse la osteoporosis, aunque ya haya cicatrizado el hueso. Existen varias clases de medicamentos que se ajustan a la necesidad individual como los bifosfonatos (alendronato, risedronato, ácido zoledrónico) o denosumab y teriparatide, abalopartide o romosozumab para pacientes en muy alto riesgo de fracturas.

¿Qué enfermedades o factores contribuyen a la osteoporosis y a las fracturas en el adulto mayor?

Los factores genéticos, la masa ósea máxima alcanzada, la pobre nutrición baja en proteínas, el sedentarismo, los hábitos tóxicos como fumar o el alcohol en adición a los cambios hormonales que ocurren con el proceso de envejecimiento como la menopausia, las enfermedades crónicas, la polifarmacia y los medicamentos que afectan la salud ósea como los anticonvulsivos, agentes quimioterapéuticos, antagonistas de vitamina K y los esteroides.

En la evaluación de salud ósea se incluye un perfil bioquímico con niveles de calcio, fósforo, vitamina D, función renal y densitometría ósea (DXA) en pacientes con fracturas de fragilidad, fracturas recurrentes y adultos mayores de 65 años.

Las guías clínicas recientes revisadas de la Sociedad Internacional de Osteoporosis, la Sociedad Endocrina y la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos enfatizan la importancia del cernimiento y el diagnóstico de la fragilidad ósea, osteopenia, osteoporosis, a través del FRAX y la densitometría ósea, así como la utilización de las terapias disponibles para fortalecer el hueso, la prevención de fracturas y el tratamiento luego de una fractura.

La salud ósea es de vital importancia a través de todas las etapas de la vida. La nutrición adecuada desde la infancia y una actividad física regular fortalecen la estructura del músculo y el hueso, y contribuyen a una estructura ósea resistente, previniendo fracturas con su consecuente morbilidad.

Referencias: Guías del Manejo de Osteoporosis - Endocrine Society, y Academia de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF).