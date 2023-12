La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que transforma el azúcar (la glucosa), los almidones y otros alimentos en energía para que el cuerpo funcione.

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre, lo cual ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o no puede utilizar bien la insulina que produce. La diabetes mellitus también se acompaña de anomalías en el metabolismo de lípidos (colesterol) y proteínas que pueden tener graves consecuencias para la salud, si no se controlan adecuadamente.

La diabetes mellitus se asocia con complicaciones en muchos sistemas orgánicos: retinopatía diabética (pérdida de visión que puede llegar a ceguera), nefropatía diabética (daño al riñón que puede requerir de diálisis y/o trasplante), vasculopatía diabética (compromiso de vasos sanguíneos que puede llevar a la amputación de extremidades), enfermedad coronariana que puede llevar a infarto cardiaco o cerebral, y enfermedad del sistema nervioso periferal, entre otras.

La mayoría de los pacientes que viven con diabetes no tienen síntomas y pueden padecer de la enfermedad por muchos años antes de que estos aparezcan. De estar presentes, algunos síntomas son sed excesiva, incremento en la producción de orina, aumento en la necesidad de comer y pérdida de peso sin explicación. Otros síntomas pueden ser cansancio, dolor de cabeza, visión borrosa y mareo. Es importante recalcar que no todas las personas experimentan estos síntomas.

Existen varios tipos de diabetes mellitus, pero los dos principales son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla cuando el sistema inmune ataca y destruye las células del páncreas, que son las responsables de producir insulina. Como resultado, el cuerpo no puede producir suficiente insulina, razón por la cual las personas con diabetes mellitus tipo 1 deben recibir insulina recetada para mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre.

En la diabetes mellitus tipo 2 el cuerpo no utiliza la insulina de manera efectiva o no produce suficiente insulina. A menudo, está relacionada con factores genéticos y estilos de vida (dieta y falta de actividad física). Este tipo de diabetes está asociada con la obesidad. Frecuentemente, también se acompaña de otras enfermedades como hipertensión arterial y dislipidemia (colesterol alto), entre otras que, en conjunto, se conocen como síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 es más común (90 a 95 % de los casos) que la tipo 1 (5 a 10 % de los casos) y, a menudo, se puede controlar con cambios en la dieta, ejercicio y medicamentos orales. En algunos casos, también puede requerir insulina.

Además, existe la diabetes gestacional, que se desarrolla durante el segundo o tercer trimestre del embarazo en una mujer que no tiene historial previo de diabetes mellitus y, generalmente, desaparece después del parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a través de la vida y de desarrollar diabetes gestacional en un próximo embarazo.

El diagnóstico de diabetes mellitus se hace con la medición de la concentración de glucosa en sangre. Hay varias formas de hacer el diagnóstico:

1. Síntomas clásicos de la enfermedad en conjunto con un nivel de glucosa en sangre igual o mayor de 200 mg/dL

2. Un nivel de glucosa en ayunas mayor o igual de 126 mg/dL

3. Prueba de tolerancia a la glucosa oral, en la cual se ingieren 75 gramos de glucosa (glucola) y se toma una muestra de glucosa dos horas luego de la ingesta, la prueba es positiva para diabetes con niveles igual o mayores de 200 mg/dL

4. Hemoglobina glucosilada (HbA1c) igual o mayor de 6.5 % que sugiere niveles de glucosa en sangre de 120 a 150 mg/dL en los últimos 90 días

La autora es endocrinóloga en entrenamiento.