La diabetes mellitus descontrolada puede afectar muchos órganos, tales como el corazón, los riñones, la retina y los nervios, entre otros. Por tal razón, queremos mantener esta condición lo más controlada posible. Sin embargo, la hipoglucemia, o lo que muchos conocen como “un bajón de azúcar”, muchas veces puede ser un factor limitante en el tratamiento de la diabetes.

La hipoglucemia se define como un valor de glucosa en sangre por debajo de 70 mg/dL en personas con diabetes. En ocasiones, la hipoglucemia puede llegar a ser tan severa que el paciente requiere asistencia de otra persona.

Algunos posibles síntomas de hipoglucemia son palpitaciones, ansiedad, sudoraciones, temblores, mareos, debilidad y confusión. En ocasiones, la hipoglucemia severa puede causar convulsiones e, incluso, la muerte.

¿Quiénes están a mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia?

Los pacientes que están utilizando insulinas o sulfonilureas, pacientes de mayor edad, aquellos con enfermedad crónica del riñón o hepática, uso de alcohol, pacientes con deterioro cognitivo o discapacidad intelectual, pacientes con desórdenes alimentarios o aquellos que saltan u omiten comidas.

Muchas personas le temen a la hipoglucemia, y no es para menos. Para evitar la hipoglucemia, algunos pacientes permiten que su glucosa se mantenga alta en la sangre, lo que, como hemos dicho, trae sus complicaciones. Esto, entonces, se convierte en un ciclo vicioso donde el paciente, con el fin de evitar ambos extremos, permanece teniendo hipoglucemias e hiperglucemias.

A tales efectos, es de suma importancia que el paciente monitoree su nivel de glucosa antes de inyectarse insulina y, sobre todo, cuando tenga síntomas sugestivos de hipoglucemia.

Hay dos maneras principales de monitorear la glucosa. La primera y la más conocida es usando una lanceta para obtener una muestra de sangre del dedo. Esta [muestra de sangre] va sobre una tirilla que se pone en el monitor de glucosa que, en segundos, muestra un valor numérico de azúcar.

La segunda manera y, en mi opinión, la más novedosa y menos dolorosa, es usando un monitor continuo de glucosa. Estos son unos sensores que se colocan en el abdomen o en la parte trasera del brazo y monitorean constantemente los niveles de glucosa en el tejido subcutáneo. Los monitores continuos de glucosa tienen una duración de 10 a 14 días y han demostrado en estudios clínicos que disminuyen los episodios de hipoglucemia.

En Puerto Rico, hay dos monitores continuos de glucosa, el Free Style Libre y el Dexcom. También, está el sensor Guardian 3, el cual se conecta con una bomba de insulina, e igualmente ha mostrado disminuir los episodios de hipoglucemia.

¿Qué debes hacer cuando tienes hipoglucemia?

Si el paciente que tiene hipoglucemia, no tiene síntomas y se encuentra alerta y consciente, se recomienda que ingiera de 15 a 20 gramos de carbohidratos, los cuales se pueden obtener a través de 4 a 6 onzas de jugo, leche baja en grasa o sodas regulares. También se pueden conseguir tabletas de glucosa over the counter que se pueden utilizar en estas ocasiones.

Los pacientes deben monitorear los niveles de glucosa en sangre nuevamente dentro de los próximos 15 a 20 minutos. Si el valor de glucosa ya es mayor a 70 mg/dL, se recomienda ingerir alguna merienda o comida para que la hipoglucemia no se repita, especialmente en aquellos pacientes cuya hipoglucemia fue causada por insulina.

Sin embargo, cuando el paciente con hipoglucemia se encuentra inconsciente y no puede ingerir alimentos, tampoco se le debe forzar nada por boca. Este paciente requerirá de la ayuda de otra persona, usualmente un familiar, para la administración de glucagón. El glucagón es un medicamento que se puede administrar de forma intranasal ointramuscular para subir los niveles de glucosa. Es importante que el médico le enseñe a los familiares a utilizar correctamente este medicamento. De igual forma, se deben esperar aproximadamente de 15 a 20 minutos para verificar si el valor de glucosa mejoró y, si no es así, este proceso se puede repetir una vez más.

Si tú o un familiar viven con diabetes mellitus y está teniendo episodios de hipoglucemia recurrentes, consulta con elmédico para evaluar las alternativas.

La autora es endocrinóloga. Para información, llama a Vive Clinic, en Las Vistas Shopping Village, al 787-936-2066.