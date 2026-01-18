Fallo cardiaco y diabetes: lo que debes saber
Las personas con diabetes tienen de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar fallo cardíaco
18 de enero de 2026 - 10:31 AM
18 de enero de 2026 - 10:31 AM
La diabetes es una enfermedad muy frecuente que afecta a millones de personas en el mundo. Esta puede dañar distintos órganos con el paso del tiempo. Uno de los más importantes es el corazón. Por esta razón, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar fallo cardíaco, una enfermedad seria pero tratable, si se detecta y maneja a tiempo con terapias dirigidas y probadas para eficacia y seguridad.
El fallo cardíaco significa que el corazón no puede bombear la sangre de manera eficiente para suplir las necesidades del cuerpo. Esto puede ocurrir porque el músculo cardíaco se ha debilitado o porque se ha vuelto rígido y no se llena adecuadamente de sangre.
Afecta de varias maneras:
Por estas razones, las personas con diabetes tienen de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar fallo cardíaco.
Los síntomas pueden aparecer de forma gradual y a veces se confunden con cansancio o son asociados con la edad:
Si tienes diabetes y presentas alguno de estos síntomas, debes consultar a tu médico, ya que el diagnóstico requiere una evaluación más a fondo debido a que puede confundirse con otros problemas de salud y llevar a un tratamiento incorrecto.
El diagnóstico del fallo cardíaco está basado en la historia clínica, el examen físico y estudios como:
Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento antes de que la enfermedad progrese y detecta la necesidad de un referido temprano al cardiólogo.
El manejo del fallo cardíaco ha avanzado mucho en los últimos años. Este tratamiento debe incluir:
Es importante destacar que algunos medicamentos que solo estaban aprobados para la diabetes, como los inhibidores SGLT2, han demostrado reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte por fallo cardíaco, tanto en personas que ya lo padecen o aquellas que están a riesgo de padecerlo. El beneficio de estas terapias se han extendido al manejo de fallo cardiaco para aquellos que no viven con diabetes.
El fallo cardíaco es una complicación frecuente en las personas con diabetes. La prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos actuales permiten mejorar la calidad de vida y el pronóstico.
Si vives con diabetes, cuidar tu corazón es una parte esencial del tratamiento. Habla con tu médico, haz preguntas y participa activamente en su cuidado. Tu corazón, tu salud y tus seres queridos, te lo agradecerán.
El autor es presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: