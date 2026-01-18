Opinión
SuplementosSociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología
Suscriptores
PRESENTADO POR
Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Nazareno refuerza su rol como aliado del endocrinólogo en SPED

Una visión clara y sostenida que beneficia tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes

18 de enero de 2026 - 10:33 AM

Por Redacción de Suplementos
La participación de Nazareno en SPED responde a una visión clara y sostenida: caminar junto al endocrinólogo, entender de primera mano sus retos diarios y proveer herramientas que optimizan el cuidado del paciente; promueve la adherencia al tratamiento y eleva la calidad de vida. (Shutterstock)

La diabetes es uno de los mayores retos de salud en Puerto Rico, y su manejo efectivo va más allá del tratamiento clínico. Requiere acompañamiento continuo, educación constante y una colaboración sólida entre profesionales de la salud y aliados estratégicos. En ese escenario, Nazareno Diabetes Care se consolida como el aliado de los endocrinólogos del país, reafirmando su compromiso al decir presente en la Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED).

Nazareno es un aliado clave en el manejo integral de la diabetes, ofreciendo soluciones innovadoras que facilitan la práctica clínica y fortalecen la toma de decisiones informadas. Su propuesta va más allá de la tecnología y los dispositivos: está firmemente centrada en el paciente y en el respaldo continuo al profesional de la salud, reconociendo el rol protagónico del endocrinólogo en cada etapa del tratamiento.

La participación de Nazareno en SPED responde a una visión clara y sostenida: caminar junto al endocrinólogo, entender de primera mano sus retos diarios y proveer herramientas que optimizan el cuidado del paciente; promueve la adherencia al tratamiento y eleva la calidad de vida.

A través del intercambio de conocimiento, la educación continua y un acompañamiento cercano y consistente, Nazareno fortalece relaciones basadas en la confianza, el compromiso y los resultados. Porque en el manejo de la diabetes, contar con el aliado correcto hace la diferencia.

