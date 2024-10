Cáncer de seno metastásico

Esto parecería eclipsar la enfermedad, aunque no necesariamente signifique que la persona esté curada, sino que debe continuar en algún tipo de medicamento para mantenerla controlada.

“La medicina no es capaz de encontrar una, dos o tres células perdidas en nuestro organismo. No hemos llegado a ese avance en la tecnología. Así que, dependiendo del riesgo al que se enfrenta el paciente, se le dan unas terapias para tratar de que eso no suceda. Ahí estamos hablando de una cura”, manifestó.