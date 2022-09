Es con gran amor, alegría y entusiasmo que les presentamos nuestro suplemento anual de Susan G. Komen Puerto Rico. Queremos reseñar la información más actual referente al cáncer de seno, junto a nuestros médicos, colegas y especialistas en cada renglón que afecta a nuestras pacientes, en especial a las de nuestra isla. Queremos crear conciencia para que cada mujer en Puerto Rico se haga su mamografía anual a tiempo, según sea su nivel de exposición a riesgo.

Eres responsable de tu salud, haz tu parte. (Suministrada)

La pandemia del COVID-19 ha retrasado los estudios de rutina y cernimiento, lo que se suma a las barreras de acceso que enfrentan muchas pacientes. Al presente, poco a poco, vamos regresando a una normalidad, donde lo esencial es y debe ser mantenernos saludables. Sabemos que la detección temprana es vida y no queremos engrosar las estadísticas por la pérdida de vidas ante esta terrible enfermedad.

A las pacientes de cáncer de seno, a todas nuestras guerreras y sobrevivientes les recordamos que no están solas. Tal y como dice nuestro lema para el Race for the Cure 2022: “Ellas no caminan solas”, estamos con cada una de ustedes, a su lado, apoyándolas y orientándolas.

El cáncer de seno trastoca la vida de cualquier mujer que lo padece e igualmente afecta a toda su familia. Sabemos que el cáncer, luego de sobrevivido, la transforma a ser una mejor versión de ella. Dentro del dolor, la experiencia se convierte en un renacer, una nueva vida, crea una nueva versión de ti, más fuerte y segura. A través de ese camino difícil, también recibimos inesperadas bendiciones que nos fortalecen y nos hacen crecer. Siendo sobreviviente de cáncer de seno, personalmente me he transformado. Veo la vida desde una perspectiva diferente. Valoro cada minuto y vivo sin prisa, a pesar del enorme ajoro del día a día, pero, sobre todo, vivo agradecida de tener una nueva oportunidad de abrazar la vida, agradecida con todos mis ángeles en el camino, con mis amigos y mi familia, que son mi mayor tesoro. Luego de una experiencia como un diagnóstico de cáncer, lo importante y sencillo se convierte en lo primordial: la vida misma, la salud, la familia y los amigos, que son la familia escogida.

Les exhorto a que lean y disfruten cada artículo publicado en este suplemento, que se eduquen, sean proactivas y proactivos, que lo compartan y no permitamos que el cáncer nos gane la batalla. Le damos las gracias a El Nuevo Día, y a nuestros auspiciadores y colaboradores por su tiempo y apoyo por tantos años.

Nuestro mayor deseo es que quienes estén pasando por esta situación al presente, tengan una jornada de sobrevida con menos tensión, educadas sobre su condición y enfocadas en su sanación. Les exhortamos a vivir una vida plena, sana, en agradecimiento, llena de paz, sin miedo, con fuerza y valentía. Con toda esta información, queremos iluminar su caminar y hacer menos pesada su jornada. Cada día es un regalo y un milagro. ¡Les damos gracias a Dios por permitirnos ayudar!

A ti, que nos lees, te exhorto a que nos ayudes a seguir sirviendo y ayudando a toda y todo paciente de cáncer de seno. Conoce nuestras iniciativas en este suplemento y únete a nuestra promesa de salvar vidas. Involúcrate y sirve; no hay placer mayor que dar a los demás.

En Susan G. Komen Puerto Rico estamos aquí, para ti, incondicionalmente.

La autora es radióloga especialista en imágenes de la mujer y presidenta de la Junta de Directores de Susan G. Komen Puerto Rico.