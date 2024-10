Madre e hijo se abrazan a la música y el arte para combatir el cáncer de mama

Asimismo, abrazaron la música y el arte como complementos al tratamiento médico que, a pesar de sus complejidades, no impidió que la mujer continuara adelante en su rol de directora escolar, sirviendo de inspiración a otros pacientes que también batallan contra la enfermedad.

“Del 2017 que no había absolutamente nada [según los exámenes]. En el 2018 ya había un tumor que tenía forma de estrella, con muchos piquitos y ya estaba bastante grande porque era muy agresivo. Precisamente, estaba en España trabajando por dos semanas”, contó la directora del Colegio Santa María del Camino.

“Mi primera preocupación era mi hijo. Ya yo venía con la muerte en mi familia y pensaba en cómo trabajar con esto, aunque siempre he sido una persona bien positiva. Además, siendo directora del Colegio Santa María del Camino pensaba en qué íbamos a hacer porque yo seguí trabajando”, confesó, mientras agregó que recibió quimioterapia, la operaron y también le dieron radioterapia.

“Para mí, que soy una persona independiente, lo más difícil fue de momento que había cosas que no iba a poder hacer yo sola; ver que, claramente, la vida te cambia. En el trabajo, me acostumbré rápido a la idea de que iba a estar sin pelo. Siempre tuve el pelo rizo largo”, rememoró.

“Yo decidí no usar peluca, pasé todo el proceso en la comunidad escolar con los de prekínder hasta cuarto año; todos ellos viendo. Me preocupaba lo que sus padres pudieran pensar, pero fue un proceso de aprendizaje para todos nosotros”, dijo.

“Las monjas me hicieron una oficina en el primer piso porque no podía subir escaleras y todos los días me hacían caldos para que yo pudiera estar bien. La oficina conectaba con un cuartito, en caso de que necesitara descansar”, agregó.