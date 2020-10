Madres solas en tiempos de pandemia

Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

“En un principio, cuando comenzó la pandemia por el COVID-19, mi mayor preocupación fue el que mi hijo y yo no nos contagiáramos, ni que a nadie de mi familia y amigos les pasara nada. A esto se añadió cómo me iba a sostener económicamente e iba a pagar las deudas, ya que mi trabajo se vio afectado. Una situación que tengo es que toda mi familia vive en España. Estaba muy contenta porque en mayo iba a visitarlos, luego de dos años sin verlos, y con toda esta incertidumbre no sé cuándo podré. Otro reto ha sido el tener que hacer de maestra para mi hijo, algo que requiere paciencia, disciplina y comprensión, pero con una buena organización todo se puede. Me he dedicado a vivir el día a día sin pensar en el mañana. Trato de mantener mi mente ocupada. Algo que solía hacer antes de todo esto era ir a la playa, pues me encanta el mar. En mis días malos, lo que a veces hago es subir a mi niño en la guagua y nos vamos a pasear viendo el mar. Hacer esto me ayuda, pero sobre todas las cosas, lo que más me ayuda es mi fe en Dios, el saber que no importa lo que pase, Él está sosteniéndome”, expresó Loida De Miguel, mamá soltera con un niño de 4 años, de Carolina

Así como Loida, hay muchísimas madres que se encuentran solas con sus hijos viviendo la experiencia de una pandemia, con todas las otras implicaciones que esto tiene a nivel económico, social y laboral. Es completamente natural y válido que sientan cansancio, miedo, frustración, incertidumbre, ansiedad y esa tristeza añorando lo que quieren tener, así como también, de vez en cuando, echar de menos “un respiro”.

Para la doctora Naylú Martínez Núñez, quien es psicoterapeuta, es importante que se experimenten todas esas emociones, no procedas desde el miedo ni te enfoques en las pérdidas. La también trabajadora social clínica invita a detenerte a buscar el lado positivo, comprender que no estás sola en esta situación, buscar tu fortaleza y resaltar las ganancias.

Dentro de la rutina que establezcas en el hogar, poner en práctica estas opciones logrará el equilibrio emocional en ti y tus hijos:

Dedícate a tu cuidado personal:

Prioriza tu cuidado corporal y facial. Dedícale tiempo a tu cabello, rostro y las uñas de las manos y los pies. Aprovecha los tutoriales que proliferan en las plataformas digitales. Realízate maquillajes, haz mascarillas para el rostro y el cabello con productos naturales y explora otros modos del manejo del cabello. Aprovecha los beneficios de la aromaterapia, más allá de algún uso del aceite esencial. Identifica cuál es ese olor que te transmite paz y úsalo en el hogar o al bañarte. “Todos estos cuidados ayudarán a mejorar tu ánimo y abonan a tu autoestima. Si mamá, que es la torre del hogar, se siente bien y se siente linda, está equilibrada”, señaló Martínez Núñez.

Fortalece la comunicación

No es época para discusiones, pues no es saludable para mamá porque esto la somete a ella y también a sus hijos. Es momento de fortalecer lazos comunicativos efectivos. “Ya a los niños se les cambió su rutina abruptamente. De un día para otro se quedaron sin clases y sin rutina diaria. Están sometidos al estrés todos los días por estar en casa y ya puede que estén aburridos. No recomiendo estar en la polémica de discutir y pegarle cuatro gritos. ¿Cómo fortalecer lazos comunicativos efectivos? Hablar a modo de negociación siempre, de buen modo. Buscar que esa conversación sea afectiva, que el mensaje llegue. No llegar a la discusión y los gritos constantes que no solo afectan a mamá sino a su hijo”, recomendó.

Realiza actividades de diversión

Busca actividades que además de divertirse, lo instruyan. Por ejemplo, practiquen la siembra y hagan huertos caseros, incluso con las mismas semillitas de los pimientos o de los frutos que se hacen en la compra. Usa tutoriales que te pueden ayudar. Otra opción es integrar la lectura con temas que sean de su interés. Estas pueden estar relacionadas con lo que el niño quiera ser cuando sea grande. “La lectura es un ejercicio para transmitir paz. Busca reforzarla con lo más que le gusta o lo que le apasiona. En el caso de la siembra no solo le enseñamos la importancia de una alimentación saludable, sino de la agricultura en estos tiempos”, sugirió.

Identifica el pensamiento que te agobia y te estresa

Quizás pasan por tu mente todos los días frases como: ‘estoy sola’, ‘soy yo sola contra el mundo’, ‘papá no está presente’, ‘papá solo envía el dinero’ o ‘papá no existe’. La psicóloga aconsejó identificar cuál es ese pensamiento latente para luego buscarle la vuelta positiva. “Por ejemplo, como estoy sola, tengo más tiempo para mí y para mis hijos. Tengo más tiempo para fortalecer la comunicación con mis hijos. Tienes que enfocarte en ti y aprovecha para fortalecer la confianza. Quieres ser su madre y amiga, quieres que la primera persona a la que tu hijo acuda sea a ti y no a un desconocido que se hace pasar por un amigo”, enfatizó.

Fomenta el bienestar con el ejercicio

El ejercicio más allá de mantenernos en forma y saludable, en estos momentos de sedentarismo es vital para organizar la mente. Hazlo con la plataforma que te guste, levanta pesas, practica Zumba, sube y baja escaleras. No solo tu cuerpo libera toxinas, sino que tu mente se organiza. “Incluye a los niños en esta rutina de ejercicios o una caminata en la que no tengas contacto con nadie. Como consecuencia, te dará bienestar psicológico. De la misma forma, el ejercicio brinda esa sensación de bienestar. Si estás abrumada, opta por dar una vuelta, aprecia el mar en caso de que lo tengas cerca. Hazlo, al menos, una vez a la semana”, aconsejó Martínez Núñez.

Identifica una red de apoyo

Si pierdes la paciencia o sientes que la situación en general te está agobiando, recuerda que no estás sola. Identifica una red de apoyo, que sean personas a las que puedas llamar de manera telefónica. Puede tratarse de un familiar, amigo, un compañero de trabajo o a un psicoterapeuta. “Esa red hay que tenerla antes, durante y después de la cuarentena. Si sientes que algo se te está escapando de las manos, que sepas a quién llamar. A esto le añado, cultivar la espiritualidad. Escoge unos minutos al día para agradecer, orar o meditar en lo que sí tienes”, indicó.

La especialista exhortó a que, si has tenido historial previo de depresión o visión negativa, es importante que busques ayuda de un psicoterapeuta.