La Navidad ya comenzó en The Mall of San Juan

Para disfrutar de la temporada más feliz y esperada del año, el centro comercial activó su calendario de eventos navideños, que prometen experiencias mágicas para los visitantes de todas las edades.

Los eventos de esta temporada incluyen el regreso del popular Santa’s Academy, con oportunidades únicas e interactivas para fotos, eventos especiales para compradores y familias, y por supuesto, una experiencia de compras navideñas inigualable para llenar la temporada de alegría.

Desde decoraciones encantadoras hasta actividades innovadoras, las experiencias navideñas en The Mall of San Juan llenarán la temporada de espíritu festivo.

Santa’s Academy es presentado por Coca Cola y auspiciado por Energizer y Volvo.

“Traer de vuelta los eventos navideños más queridos y crear una experiencia verdaderamente mágica para nuestros visitantes es lo más especial del año”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

“Estamos emocionados de recibir a los compradores con el espíritu de las tradiciones navideñas, junto con algunas nuevas sorpresas. Ya sea que estés buscando el regalo perfecto o creando un momento mágico con Santa, hay algo para todos este año”, dijo la ejecutiva.

Santa’s Academy presentado por Coca-Cola

Del viernes, 7 de noviembre al miércoles, 24 de diciembre, las familias podrán hacer sus reservaciones en línea para conocer a Santa y capturar su momento perfecto en una foto.

Luego, podrán disfrutar de una aventura interactiva en Santa’s Academy, que incluye su trineo de 22 pies de altura y una mágica nevada.

Esta recreación a gran escala del trineo de Santa, ofrece diversión interactiva que permite a los niños ayudarlo a prepararse para su viaje alrededor del mundo.

Los horarios de Santa varían cada día y pueden encontrarse en línea junto con las reservaciones.

Viernes Azul (Blue Friday) | Viernes, 28 de noviembre | 9:00 A.M. - 9:00 P.M.

Tu viernes no tiene que ser negro si puede ser azul con VISA Infinite y Popular. Aprovecha las ofertas y disfruta de entretenimiento especial durante todo el día.

Horario navideño

El horario navideño de The Mall of San Juan estará disponible en su sitio web y será efectivo del 8 al 24 de diciembre.