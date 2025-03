Premio a la lealtad

En un esfuerzo por ofrecer servicios exclusivos a sus clientes, The Mall of San Juan ha implementado dos programas de lealtad, diseñados para retener y atraer a un público selecto. El primer programa, Key Club , fue lanzado en 2018.

Según la gerente de Mercadeo y Turismo de The Mall of San Juan, Irene Muñiz, este programa, dirigido a clientes de lujo, “se creó para atender al público que no se estaba quedando en Puerto Rico para hacer sus compras porque no tenían marcas aquí”.