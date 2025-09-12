The Mall of San Juan reafirma su compromiso con los adultos mayores

The Mall of San Juan se enorgullece de anunciar la incorporación de nuevos auspiciadores al programa comunitario Club Edad Dorada, una iniciativa diseñada para promover la salud, el bienestar y la conexión social entre los adultos mayores de nuestra comunidad. El programa es libre de costo para los participantes.

Indulac y MCS se han unido como auspiciadores del programa, fortaleciendo la misión del Club Edad Dorada de ofrecer actividades enriquecedoras que fomentan una vida activa, saludable y socialmente conectada para nuestros participantes.

Adicional a los martes y jueves de actividades, MCS ofrecerá clases de ejercicios en modalidad variada en el centro comercial todos los lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Además, se brindarán charlas educativas para los participantes, con el objetivo de apoyar su salud física y mental. Esta valiosa iniciativa, abierta a la comunidad, es parte del compromiso de MCS de fomentar estilos de vida saludables.

“En MCS estamos muy entusiasmados con esta alianza junto con The Mall of San Juan e Indulac. El ejercicio es parte fundamental de nuestra rutina diaria para nuestro bienestar físico y mental. Nuestra misión es proveer cuidado genuino a la comunidad, así que nos alegra saber que el grupo de Club Edad Dorada ha recibido con excelente acogida esta iniciativa para lograr salud completa”, dijo Anabelle Carrión Martínez, vicepresidenta auxiliar de Promoción de Salud y Bienestar de MCS.

Por su parte, Indulac, empresa 100 % puertorriqueña que opera bajo un modelo cooperativista y se especializa en la elaboración de productos lácteos de la más alta calidad, ofrecerá charlas educativas y degustaciones de café. La planta de Indulac elabora sus productos utilizando únicamente leche Grado A 100 % de Puerto Rico, excediendo los estándares más exigentes utilizados en los Estados Unidos.

“En Indulac creemos en una vida activa, saludable y conectada con nuestra comunidad. Esta alianza entre Indulac, The Mall of San Juan y su Club Edad Dorada refuerza nuestro compromiso de fomentar el bienestar integral, promoviendo el ejercicio, la alimentación saludable con productos como lo son nuestra variedad de leches UHT marca Indulac, y los lazos sociales que tanto enriquecen nuestras vidas”, expresó Solenil Matos, directora comercial de Indulac.