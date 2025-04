¿Por qué conviene desactivar Meta IA de WhatsApp?

La incorporación de la inteligencia artificial en WhatsApp a través de Meta IA es un cambio en el servicio de mensajería que puede generar a los usuarios el deseo de desactivar esta herramienta, ya sea por preocupación sobre la privacidad de los datos o por no querer utilizarla.

Las razones para querer eliminar Meta IA van desde preocupaciones por la intrusión de la misma —negados por la empresa—, los posibles errores en sus respuestas o simplemente la elección de tener una versión más simple de la aplicación. Para muchas personas, se trata de una función que no utilizan ni desean tener a mano, y por lo tanto, consideran que es mejor no tenerla.

Cómo desactivar el botón de Meta IA en WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que buscan cómo desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta IA entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería.

Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA de WhatsApp por completo no es posible, ya que Meta no brinda una forma de separar ambas tecnologías. Quienes hayan interactuado con ella y no quieran seguir viendo el chat, pueden minimizar la presencia de Meta IA con un simple paso a paso: