¿Por qué recomiendan activar la nueva “privacidad avanzada” en WhatsApp?

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares a nivel global, continúa incorporando novedades con el objetivo de optimizar la experiencia de quienes la utilizan a diario.

En esta ocasión, la plataforma lanzó una herramienta denominada Privacidad avanzada del chat, pensada para reforzar la seguridad de las conversaciones y brindar mayor control sobre el contenido compartido. Esta nueva función se suma a una serie de mejoras que apuntan a cuidar la intimidad de los usuarios en un entorno cada vez más digitalizado.

Al activar esta nueva función, se restringe la posibilidad de que otros participantes exporten conversaciones, descarguen archivos automáticamente en sus dispositivos o utilicen los mensajes con herramientas de inteligencia artificial.

“De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación”, aseguraron desde WhatsApp para destacar el objetivo de proteger aún más la confidencialidad dentro de la app.

Esta herramienta está disponible tanto en chats individuales como en grupos, y fue pensada especialmente para contextos sensibles. “Pensamos que esta función es ideal para grupos donde no todos se conocen bien, pero las conversaciones son delicadas, como hablar de problemas de salud en un grupo de apoyo u organizar a tu comunidad para algo importante para ti”, explicaron desde la plataforma.

Asimismo, se dio a conocer que ya se encuentra habilitada para quienes tengan instalada la última versión de la app y representa un paso más en el compromiso de WhatsApp con la seguridad y la privacidad digital.

Para activar esta función, alcanza con ingresar al chat deseado, seleccionar su nombre en la parte superior y luego acceder a la opción Privacidad avanzada del chat.

Esta es la primera versión de la herramienta, y desde WhatsApp ya adelantaron que se encuentran trabajando en nuevas actualizaciones que permitirán sumar más configuraciones y elevar aún más los niveles de protección en próximas versiones.

Otras alternativas para proteger chats en WhatsApp

Además de la nueva herramienta Privacidad avanzada del chat, WhatsApp pone a disposición de sus usuarios una serie de funciones diseñadas para proteger la seguridad y la privacidad de las conversaciones. Estas opciones permiten tener mayor control sobre la información compartida y prevenir accesos no deseados. Entre las más destacadas se encuentran:

Cifrado de extremo a extremo

Todas las conversaciones, llamadas y archivos compartidos están protegidos por defecto con este sistema. Solo el emisor y el receptor pueden acceder al contenido, lo que impide que terceros —incluso WhatsApp— puedan leerlo.

Bloqueo de chats con contraseña, huella o reconocimiento facial

Es posible proteger chats individuales mediante una contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial, añadiendo así una capa extra de seguridad para acceder a esas conversaciones.

Verificación en dos pasos

Esta opción permite configurar un PIN adicional que se solicita al registrar el número en otro dispositivo, dificultando que alguien acceda a la cuenta sin autorización.

Mensajes temporales

Los usuarios pueden activar esta función para que los mensajes se eliminen automáticamente luego de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, según se elija.

Ocultar información personal

En el apartado de privacidad se puede definir quién tiene acceso a datos como la foto de perfil, el estado, la última conexión o las confirmaciones de lectura, brindando mayor control sobre lo que ven los demás.

Reportar y bloquear contactos

Ante situaciones sospechosas o mensajes no deseados, se puede bloquear o reportar al contacto desde el mismo chat, lo que impide futuros intentos de comunicación.