Apple Inc. confirmó hoy, martes, que realizará una nueva presentación virtual de sus nuevos productos para el último cuatrienio del año, incluyendo el nuevo modelo del celular inteligente iPhone, el próximo martes, 14 de septiembre, desde la 1:00 p.m., hora de Puerto Rico.

La compañía, con sede en Cupertino, California, mostrará la presentación pregrabada (producida en su campus) en la que, se espera, finalmente anunciarán las versiones actualizadas de sus móviles iPhone, que podrían adoptar los nombres de iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

A diferencia del año pasado, cuando atrasó el anuncio de los modelos iPhone 12 para el 13 de octubre de 2020, Apple desvelerá los nuevos celulares en septiembre, el mes que, por lo general, dedican para el lanzamiento de los aparatos revisados.

Además, se espera que presenten la versión actualizada del Apple Watch, que entraría en su séptima generación, y la posibilidad de anunciar los auriculares intraoido AirPods 3, producto que se ha rumorado desde la presentación virtual de octubre del año pasado.

Podrá ver el evento directamente en Apple.com, o a través del canal de YouTube de la empresa.

Rumores del iPhone 13

El iPhone 12 representó un cambio de diseño en comparación al iPhone 11 y el iPhone X en el sentido de que Apple utilizó pantallas completamente planas para enfatizar un rediseño exterior que eliminó las superficies con curvas de los modelos X y 11.

No se espera una revisión mayor para el nuevo iPhone, que podría mantener el mismo diseño “cuadrado” que, de por sí, representó un regreso al diseño del iPhone 4 y 5.

Los cambios que sí se rumoran incluyen una “barbilla” (el módulo negro sobre la pantalla que contiene la cámara frontal y el sensor para Face ID) de tamaño reducido, y una pantalla ProMotion que, finalmente, podría apoyar tiempos de refresco de 120 hercios.

Se espera, además, que Apple retenga los cuatro modelos que presentó el año pasado: Mini (5.4 pulgadas), iPhone regular y iPhone Pro (6.1 pulgadas), y iPhone Pro Max (6.7 pulgadas). Las versiones Pro mantendrían el sistema de tres cámaras de los modelos Pro y Pro Max, mientras que los modelos Mini y iPhone regular utilizarían dos cámaras traseras. La cámara gran angular en los modelos Pro podría tener mejor desempeño en situaciones de poca luz y podría tener un sistema de enfoque automático, en vez del enfoque fijo de los modelos de 2020.

Todos los modelos nuevos, según sitios especializados, heredarán el sensor de imagen más grande del iPhone 12 Pro Max, al igual que el sistema de estabilización que mueve el sensor para compensar el movimiento del teléfono al tomar una foto. Existe la posibilidad de que el sistema de dos cámaras del iPhone Mini y iPhone regular sean colocados uno al lado del otro, en posición horizontal, mientras que los modelos Pro retendrán la formación cuadrada con tres lentes.

Mientras, todos los modelos retendrán el uso del puerto Lightning para cargar la batería y para transferir datos, en otro año más que Apple rehúsa implementar el estándar USB-C para datos y carga, como ya hizo con los nuevos modelos del iPad y en sus MacBooks.

Por último, se espera que Apple utilice baterías de mayor capacidad (los iPhone 12 experimentaron una drástica reducción en el tamaño de sus baterías, en comparación con el iPhone 11), además de la introducción de un nuevo procesador; posiblemente, el modelo A15. Los teléfonos también podrían tener apoyo para el estándar Wi-Fi 6E, que utiliza la banda de 6 Gigahercios (Ghz), aunque para aprovecharlo, necesitaría un enrutador (router) con apoyo para la banda.

Qué se espera del Apple Watch Series 7

Apple podría presentar un nuevo diseño que atemperaría el reloj inteligente con el lenguaje de diseño actual del iPhone 12, eliminando las curvas e introduciendo un diseño cuadrado.

El reloj, además, ahora estará disponible en tamaños de 41 y 45 milímetros, un leve aumento a los modelos actuales de 40 y 44 milímetros, y un proceso mejorado de laminado desembocaría en menos capas de protección entre el usuario y la pantalla, aparte de pantallas un poco más grandes.

De momento, se desconoce si Apple utilizará un nuevo procesador para el Series 7.

Evolucionan los AirPods 3

El rumorado rediseño de los AirPods podría adoptar una carcasa híbrida entre los AirPods originales y los AirPods Pro que utilizan puntas de silicón para crear un mejor sello en el canal del oído.

No obstante, los AirPods 3, afirman publicaciones especializadas, no tendrán un sistema de cancelación de ruido activo como los AirPods Pro. No obstante, afirman que sí utilizarán un nuevo transmisor inalámbrico más eficiente, razón por la que los llamados “tallos” que contienen las antenas podrían ser más pequeños.