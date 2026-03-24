De olvidados a útiles: qué hacer con los teléfonos y otros dispositivos electrónicos viejos

Muchos consumidores son culpables de llenar cajones o armarios con viejos ordenadores portátiles, teléfonos móviles, pulseras de fitness y otros aparatos electrónicos cuando ya no los necesitan. Es difícil saber dónde reciclar esos artículos, o parece costoso e incómodo.

El mundo genera cada año millones de toneladas de residuos electrónicos. Según la estimación más reciente de las Naciones Unidas, en 2022 se produjeron en todo el mundo 137,000 millones de libras (62 millones de toneladas métricas) de residuos electrónicos, de los que sólo un 22% se recicló adecuadamente. La Agencia de Protección del Medio Ambiente calcula que en Estados Unidos se recicla cada año menos de una cuarta parte de los residuos electrónicos.

Mantener los residuos electrónicos fuera de los vertederos es importante porque los aparatos contienen materiales que pueden dañar el medio ambiente. Los aparatos electrónicos también pueden contener metales preciosos y tierras raras difíciles de obtener, lo que hace que su reciclaje sea valioso para las empresas.

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“La forma en que creamos, utilizamos y desechamos estos aparatos ha generado un flujo de residuos totalmente insostenible”, afirma Rick Neitzel, profesor de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Michigan. “Y no hay indicios de que esto vaya a remitir en absoluto. De hecho, la tendencia sigue acelerándose”.

Los expertos dicen que si más consumidores reciclan sus residuos electrónicos, podría incluso bajar el coste de algunos aparatos electrónicos. He aquí algunos consejos.

Por qué reciclar los residuos electrónicos es difícil, pero importante

Aunque todo reciclaje conlleva un reto, a menudo es más confuso reciclar residuos electrónicos que una botella de plástico o una caja de cartón. Los envases comunes pueden reciclarse en la acera o en contenedores públicos, pero a menudo hay que investigar un poco para saber dónde llevar un dispositivo electrónico.

“El cartón tiene muchas formas y tamaños, pero al fin y al cabo sigue siendo cartón”, afirma Neitzel.

La electrónica, por su parte, puede ser desde un pequeño auricular hasta un gran frigorífico, cada uno con materiales diferentes en su interior, explica. Los recicladores deben ser capaces de extraer eficazmente cada componente y material. Se trata de un proceso complejo, costoso y que consume mucha energía.

Pero los esfuerzos merecen la pena. Componentes como el acero, el aluminio, el cobre, el oro, la plata, los plásticos e incluso el vidrio pueden recuperarse y reutilizarse, explica John Shegerian, fundador de Electronic Recyclers International.

Mantener los materiales nocivos fuera de los vertederos es otro incentivo.

“Estos aparatos electrónicos -que podrían acabar y han acabado históricamente en nuestros vertederos o en otros lugares inadecuados- pueden filtrar todo lo que contienen en su interior: Mercurio, plomo, cadmio, berilio, arsénico. Todas estas cosas son horribles si llegan a nuestro ecosistema medioambiental”, dijo Shegerian.

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Los expertos afirman que recuperar los metales preciosos de los dispositivos también ayuda al medio ambiente al reducir la necesidad de extraer más de esos recursos.

Preparación del dispositivo para su reciclaje

Algunos consumidores pueden tener dudas a la hora de reciclar dispositivos debido a los datos personales almacenados en ellos. Los expertos dicen que, para proteger tus datos, empieza por un restablecimiento de fábrica, no solo por borrar archivos.

Los restablecimientos restauran el dispositivo a su configuración original y eliminan completamente los datos. Es importante seguir las instrucciones del fabricante, ya que cada dispositivo tiene unos pasos diferentes. Borrar un teléfono Android, por ejemplo, requiere pasos distintos que borrar un iPhone. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras ofrece orientación sobre protección de datos, incluyendo dónde buscar las instrucciones del fabricante.

Incluso los restablecimientos de fábrica pueden dejar rastros de datos, por lo que algunos recicladores llegan incluso a destruir el disco duro del dispositivo, y verifican que ha sido destruido. Lo que queda pasa al proceso de reciclaje.

Algunos dispositivos pueden reacondicionarse y reutilizarse

Si un artículo es nuevo y aún funciona, los fabricantes pueden reacondicionarlo y revenderlo. Algunas organizaciones benéficas y empresas de reciclaje también pueden renovar dispositivos para entregarlos a quienes los necesitan.

Busca los principales fabricantes de equipos electrónicos e informáticos que permitan enviar sus equipos viejos como parte de sus ofertas de recompra o depositarlos en un centro asociado. Apple, por ejemplo, ofrece un crédito para una futura compra si el equipo es lo suficientemente antiguo. En caso contrario, ofrece el reciclaje gratuito de modelos antiguos.

El Ejército de Salvación y Goodwill Industries tienen programas de donación que aceptan algunos aparatos electrónicos usados, pero es importante consultar con la tienda para saber exactamente qué necesitan. Los consumidores deben evitar inundar los lugares con artículos que no puedan venderse o desecharse adecuadamente.

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Para aparatos al final de su vida útil

Incluso si un dispositivo no se puede renovar, los fabricantes son un buen primer lugar para comprobarlo, dicen los expertos.

“Es en los fabricantes donde queremos que acaben estas cosas, porque conocen sus productos y saben mejor y más eficazmente cómo reciclarlos”, dijo Neitzel.

Tiendas como Best Buy y Staples aceptan aparatos grandes y pequeños para su reciclaje. Best Buy también se lleva televisores y electrodomésticos grandes por una tarifa cuando se compran modelos nuevos, y luego trabaja con recicladores de aparatos electrónicos.

Aunque las administraciones locales no suelen aceptar aparatos electrónicos para su reciclaje en la acera, muchas disponen de puntos de entrega que pueden consultarse en sus sitios web.

“Normalmente, si los depositas en una estación de recogida de residuos electrónicos gestionada por el gobierno, puedes estar tranquilo”, afirma Neitzel.

Recycle Nation permite a los consumidores buscar artículos específicos y encontrar lugares en su código postal que acepten esos artículos.

Otras opciones de envío por correo son Amazon y Waste Management. Los consumidores pueden pedir cajas a domicilio, llenarlas con sus artículos y enviarlas de vuelta.

Algunos programas cobran pequeñas tasas. Algunos sitios de devolución, por ejemplo, cobran una tarifa de tramitación de unos pocos dólares, como 5 dólares por monitor, o un coste fijo por el peso de las devoluciones o por la carga del coche si lo entregas en persona.

E incluso cuando un dispositivo no puede reacondicionarse, el reciclaje es importante para la cadena de suministro nacional de minerales y tierras raras, afirma Terence Musho, profesor asociado de ingeniería de la Universidad de Virginia Occidental.