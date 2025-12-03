Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Chile se convierte en el último país en prohibir el uso de celulares en los salones de clase

La nueva ley pretende frenar las distracciones y fomentar la interacción social de los alumnos

3 de diciembre de 2025 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Un profesor reparte inhibidores de señal de teléfonos celulares a los estudiantes para que los coloquen dentro, como parte de un programa piloto para reducir el uso de celulares durante el horario escolar, en la Escuela Bicentenario en Santiago, Chile, 8 de septiembre de 2025. (AP Photo/Esteban Felix, Archivo) (Esteban Felix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SANTIAGO, Chile - Chile ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes durante las clases en las escuelas primarias y secundarias.

La nueva ley entrará en vigor el próximo año, convirtiendo a Chile en el último país en restringir el uso de teléfonos inteligentes entre los jóvenes estudiantes para reducir sus efectos nocivos y frenar las distracciones en las aulas. Francia, Brasil, Hungría, Países Bajos y China son otros países en los que el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas está restringido en distintos grados.

“Avanzamos en un cambio cultural para los niños y adolescentes que hoy, más que nunca, necesitan volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para potenciar aún más el aprendizaje”, escribió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en las redes sociales tras la decisión.

El Senado ya aprobó en principio la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas a principios de este año, pero introdujo varios cambios que se sometieron a votación a última hora del martes en la Cámara Baja del Congreso chileno.

Tras un debate, los legisladores aprobaron por abrumadora mayoría la legislación actualizada que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes durante las horas de clase, excepto en casos de emergencia y para fines educativos y otros fines especificados en la ley. El proyecto de ley debe ser firmado por el Presidente Gabriel Boric antes de entrar en vigor en todo el país al inicio del curso escolar 2026.

En respuesta a la creciente preocupación por los jóvenes y su salud mental, padres y profesores de Chile llevan años presionando para que se apruebe una ley de este tipo, argumentando que el uso de teléfonos inteligentes perjudica el aprendizaje y el desarrollo emocional de los alumnos. Un colegio de Santiago, la capital de Chile, puso en marcha este año un exitoso programa piloto que bloquea las señales de los teléfonos móviles.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

