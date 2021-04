Apple publicó hoy, martes, la versión 14.5 de su sistema operativo iOS para la línea de móviles iPhone y, finalmente, incluyó la herramiente que permite bloquear solicitudes de rastreo de localización y actividad en cada aplicación individual, al igual que la opción de desbloquear un iPhone, mediante un Apple Watch, si tiene una mascarilla en su rostro.

Además, la actualización permite elegir una aplicación de streaming de música o podcasts que Siri recordará utilizar cuando le pida reproducir música o un podcast (ya no está obligado a utilizar Apple Music o Apple Podcasts); puede elegir una nueva voz para el asistente virtual Siri y hacer que llame al sistema de emergencia 9-1-1; apoyo para utilizar dos SIM cards 5G a nivel global en el iPhone 12; apoyo de fábrica para los mandos de videojuegos de Microsoft (Xbox One, Xbox Series S/X) y PlayStation (4 y 5), incluyendo soporte para reacción háptica (vibraciones y otros efectos, dependiendo de la acción en pantalla); y apoyo para los nuevos AirTags.

La actualización, que está disponible desde hoy, se puede instalar en modelos desde el iPhone 6S en adelante, mientras que iPad OS 14.5 puede instalarse desde el iPad de quinta generación y el iPad Mini 4 hasta modelos del presente.

App tracking transparency

La compañía con sede en Cupertino, California, prometió, desde casi principios del año pasado, un mecanismo para evitar que aplicaciones capturaran la actividad de un usuario, o su ubicación, sin su permiso expreso. Empresas como Facebook y Google se opusieron a la idea al resaltar que el cambio afectaría sus negocios de publicidad, pero Apple, de todas maneras, implementó el cambio al considerar que la privacidad de sus usuarios va por encima de todo.

En esencia, la herramienta no permite que aplicaciones utilicen sus datos para servir anuncios específicos para usted, no permite compartir su localización con publicistas y tampoco permite compartir su identificador de publicidad o cualquier otro identificador con terceros.

La herramienta, Transparencia en el Rastreo mediante Aplicaciones, o App Tracking Transparency, está integrada a nivel del sistema operativo, y se encuentra en Settings (Opciones), Privacy (Privacidad), Tracking (Rastreo). Si la opción de Allow Apps to Request to Track, toda aplicación que intente rastrear a un usuario, o enviar información de su localización, no recibirá acceso de parte de iOS al GPS ni permitirá enviar dicha información desde la aplicación al desarrollador.

Puede, además, definir qué aplicaciones pueden enviar su información de localización y actividad individualmente en la misma pestaña de Tracking (Rastreo) apagando o prendiendo la opción en las aplicaciones que desea que tengan acceso a dicha información. De paso, también puede bloquear las aplicaciones de Apple.

Ahora, cuando instale una nueva aplicación y la corra por primera vez, iOS le preguntará si desea o no permitir que el programa recolecte y envíe su información, actividad y localización al desarrollador o a terceros.

Desbloquear su iPhone mediante un Apple Watch

Apple, finalmente, permitirá que los usuarios de iPhones y que también utilizan un Apple Watch puedan desbloquear sus celulares con el reloj inteligente, opción que ya estaba disponible para usuarios de Macs de mediados de 2013 en adelante y con macOS 10.13 en adelante.

Las personas con iPhones y un Apple Watch pueden activar la funcionalidad en iOS 14.5. En esencia, si la opción está prendida y su Apple Watch está desbloqueado, cuando intente desbloquear su móvil con una mascarilla puesta, recibirá una notificación en el Apple Watch con la opción de desbloquear la pantalla.

Sin embargo, el Apple Watch y su iPhone deben estar cerca de cada uno para funcionar, y el iPhone también realiza un escaneo parcial de Face ID que compara sus ojos antes de desbloquear la pantalla.

Avisos de accidentes, tráfico, condiciones peligrosas y bloqueos

Apple Maps en iOS 14.5 ahora incluye una opción de reportar accidentes de tránsito, las condiciones del tráfico, situaciones peligrosas en las carreteras y bloqueos de personal de la policía mediante una nueva herramienta.

Al someter su informe mediante Apple Maps, la información estará disponible para otros usuarios directamente desde su iPhone o mediante el sistema de CarPlay, si su automóvil tiene dicho apoyo.

Apple Maps, además, ahora muestra el tiempo estimado de viaje si camina a un lugar o si utiliza una bicicleta.

Apoyo para los controles de Microsoft y Sony

iOS 14.5 y iPad OS 14.5 ahora apoyan los controles de las nuevas consolas de Microsoft (Series S/X) y PlayStation 5 (DualSense), y también funcionan con el Apple TV actualizado con tvOS 14.5

Apoyo global para dos SIM cards 5G

Usuarios del iPhone 12 ahora podrán utilizar dos SIM cards con servicio 5G simultáneamente y a nivel global. Además, instala los mecanismos necesarios en el iPhone 12 para apoyar la red 5G de nueva tecnología (New Radio o NR) de T-Mobile. Del mismo modo, mejora el desempeño y velocidades de conexiones 5G en la línea iPhone 12.

Apple también realizó cambios menores en múltiples aplicaciones como Apple Music, Podcasts, Maps, Reminders, News, Translate y Shortcuts, entre muchos otros. También añadieron sobre 200 nuevos emojis.