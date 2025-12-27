Las cinco señales de que te están rastreando las aplicaciones

Con el avance tecnológico, es cada vez más frecuente que se implementen herramientas de rastreo para analizar datos como la ubicación de terceros, patrones de comportamiento y el rendimiento de dispositivos móviles.

Por lo general, estos sistemas permiten que las empresas de software y marketing digital mejoren la seguridad de los equipos y trabajen en su optimización. Si bien estas funciones no siempre se utilizan para cosas malas, abusar de ellas puede invadir la intimidad de otras personas.

De acuerdo con el centro de ayuda de AirDroid, cualquiera con un motivo y los medios necesarios tiene la facilidad de rastrear el teléfono y vigilar detalles como la ubicación, los mensajes de textos (SMS), las llamadas o la actividad en línea.

Por su parte, Google asegura en su canal de soporte oficial que los sensores de la cámara o el micrófono en dispositivos inteligentes se activan mientras los usuarios utilizan ciertas aplicaciones.

PUBLICIDAD

¿Cómo saber si está siendo rastreado virtualmente?

1. El celular se sobrecalienta

Si la temperatura interna del dispositivo sube repentinamente a pesar de que no está siendo usado, podría ser una señal de que alguien lo está monitoreando mediante malware en segundo plano.

2. Mayor uso de datos

El aumento sospechoso en el consumo de datos móviles puede ser un signo de actividad delictiva, debido a que las herramientas de rastreo suelen necesitar una conexión a internet para enviar la información al agresor.

3. Un punto verde en la pantalla

Es posible que en algunos dispositivos aparezca una luz verde en la parte superior de la pantalla para indicar que la cámara o el micrófono están activos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado si esta señal aparece sin motivo aparente, ya que significa que alguna aplicación está utilizando los sensores en segundo plano.

4. La batería se agota más rápido

Cuando un software espía se ejecuta sin parar, la batería de un aparato electrónico puede agotarse más rápido de lo normal, por lo que es recomendable verificar en qué ocasiones se presenta ese consumo excesivo.

5.Ruidos inusuales durante las llamadas

Cuando los usuarios escuchan ruidos inexplicables como pitidos o ecos, aunque no lo parezca, es posible que estos sonidos sean provocados por la presencia de una herramienta de rastreo.

¿Qué hacer si su teléfono está siendo rastreado sin permiso?

En caso de que sospeche del uso de aplicaciones en su dispositivo móvil para obtener información personal sin su consentimiento, debe confirmar las señales y limitar el acceso de ciertas herramientas a las siguientes funciones:

Bluetooth.

Calendarios.

Cámara.

Contactos.

Archivos y carpetas.

Red local.

Servicios de ubicación.

Micrófono.

Movimiento o registro de pasos.

Fotos.

Recordatorios.

Reconocimiento de voz.