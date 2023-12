Si dos de los últimos relojes Apple están en su lista de Navidad, no espere mucho para comprarlos porque los dispositivos podrían no estar disponibles en Estados Unidos para finales de esta semana si la Casa Blanca no interviene en una disputa internacional sobre patentes.

Apple planea suspender las ventas de las versiones Serie 9 y Ultra 2 de su popular reloj para clientes en línea en Estados Unidos a partir del jueves por la tarde y en sus tiendas el domingo. La medida surge de una decisión de octubre de la Comisión de Comercio Internacional que restringe los relojes de Apple con la función de medición de oxígeno en la sangre como parte de una disputa de propiedad intelectual con la empresa de tecnología médica Masimo.

La Casa Blanca tenía 60 días para revisar la orden de la Comisión emitida el 26 de octubre, lo que significa que Apple podía seguir vendiendo los dos modelos implicados en Estados Unidos hasta Navidad. Pero la compañía de Cupertino, California, anunció en un comunicado el lunes que suspendería las ventas anticipadamente a fin de garantizar que cumple con la orden de la Comisión.

La interrupción probablemente costará a Apple entre $300 y $400 millones en ventas de la temporada navideña, estimó Dan Ives, analista de Wedbush Securities. Se trata de una relativa nimiedad para Apple, dado que los analistas esperan que Apple genere casi $120,000 millones en ventas durante el período octubre a diciembre que incluye la temporada de compras navideñas.

La suspensión de las ventas de los dos modelos de Apple Watch “no cambia mucho la situación para la empresa, pero aún así no pudo llegar en el peor momento posible”, señaló Ives.

Hasta ahora, las acciones de Apple no se han visto significativamente afectadas por la suspensión de ventas anunciada de los dos modelos de relojes, lo que mantiene las acciones cerca de su máximo récord alcanzado la semana pasada.