Convencidos de que están ante las puertas del futuro, artistas y marcas locales comenzaron a adentrarse al mundo de los NFT (non fungible token), descritos por el consultor de tecnología de SBH Digital, Juan Carlos Pedreira, como “contratos inteligentes” en el mundo virtual.

“Un NFT es la digitalización de lo que nosotros tenemos de forma física y es una garantía de que una pieza o una obra de arte pertenece a lo que diga ese contrato inteligente”, explicó el experto durante la primera cumbre de NFT’s que se celebró en el Museo de Arte de Puerto Rico, como parte de los eventos de la semana de Blockchain en la isla.

Para los artistas, a juicio de Pedreira, los NFT representan una oportunidad de generar “libertad financiera”.

No obstante, Shirly McPhaul, una de las cofundadoras de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Puerto Rico, los NFTs son para cualquier persona que haga uso de la creatividad.

“La cuestión es encontrar la pieza de arte que te gustaría vender o la colección que te gustaría poner a la venta o construir una colección que tenga algún tipo de utilidad, lo que es particularmente útil para los influencers o las personas que manejan comunidades en línea”, sostuvo.

El reconocido tatuador puertorriqueño Juan Salgado fue uno de los que recientemente decidió entrar a los NFTs con la venta de su primer arte digital denominado The Lotus Diamond.

Aunque confesó que no pensaba que el arte se vendería rápidamente, una desarrolladora local de videojuegos lo adquirió por 7.5 Ethereum, que equivale, según la criptomoneda, a $32,000.

“Los NFT no necesariamente tienen que ser animaciones, pero quería que el primero fuera una animación. Hice un boceto y quería llevarlo lo más cercano a mi arte posible”, relató tras el foro moderado por la editora de la sección de Negocios de El Nuevo Día, Yalixa Rivera.

La inspiración para el dibujo provino de la flor de loto, que, a su juicio, es una de las más bellas del mundo. El trabajo se completó en unos seis meses e involucró a unas seis personas, incluyendo a diseñadores y asesores. La inversión rondó los $7,000.

“Tenía varias personas interesadas y se lo dejé a la suerte. Yo soy de los pocos artistas que en su casa lo han recibido grandemente y eso me enorgullece”, expresó.

Para Salgado, la conexión del mundo virtual con el real es fundamental, por lo que la venta de su pieza incluía una cita VIP para su estudio de tatuajes, localizado en la calle Loíza, en San Juan.

Consideró que los NFT “vinieron para quedarse” porque, además de ayudar a los artistas a exponer su arte, resuelven diversos problemas, incluyendo el de la reventa de productos sin que sus creadores originales reciban un centavo.

“Ahora mismo, tú vendes unas taquillas de baloncesto en arena y una persona las puede revender 10 veces más cara, pero el creador de la taquilla no tiene nada. Con los NFT tú cobras un dividendo de cada reventa que tú tienes”, detalló.

Sobre este particular, McPhaul precisó que un artista recibe un promedio del 10% de cada reventa de una pieza de NFT.

Al igual que Salgado, la diseñadora de moda Liz Isabelle, que cuenta con su marca The Alluring Peacock, aprovechó el mundo de los NFT para vender sus piezas, al punto de que su más reciente colección la lanzó ayer en este formato.

“En un futuro, esta ropa que yo estoy usando la vamos a poder vestir virtual y todo esto en un espacio creativo más amplio que el espacio físico que actualmente tenemos”, dijo al referirse al metaverso, una experiencia inmersiva a través de Internet, que está ganando terreno.

Medalla lanza su primer NFT

Tras estudiar el potencial de negocio de los NFT, Medalla Light decidió lanzar hoy su primera obra de arte en este formato.

La pieza fue desarrollada por el equipo creativo de la agencia publicitaria DDB Latina y está inspirada en la marca de Cervecera de Puerto Rico.

“Es una exaltación al génesis de Medalla en una animación 3D. Ese mismo formato de animación también lo estamos usando en el Distrito T-Mobile por nuestras pantallas. Quien compre la pieza tendrá un elemento icónico de la marca”, describió el principal oficial de mercadeo de Medalla Light, Jorge Bracero.

La pieza de la marca boricua fue una de las 27 que se lanzaron al mercado virtual como parte de la cumbre de NFT’s. Cuestionado sobre el valor de la obra de arte, Bracero indicó que estará disponible en una subasta y que “no tiene un número muy alto”.

Resaltó que el lanzamiento de la primera pieza será el inicio de otras iniciativas en este formato. Adelantó que, por ejemplo, en el primer trimestre de 2022 lanzarían un programa de lealtad asociado a los NFTs.

El primer NTF de Medalla Light está inspirado en la marca. (Suministrada)

“El programa sería dirigido al consumidor que apuesta a los NFT de Medalla y qué valor añadido le podría dar a la marca. Por ejemplo, los dueños de NFT podrían tener taquillas gratis para los conciertos que auspicia Medalla, podrían tener camisas y gorras exclusivas, entre otros”, subrayó.

¿Cómo llevar algo tangible (como la cerveza) al metaverso, que es intangible?, preguntó este medio.

“La cerveza es tangible, pero la imagen de la marca no lo es. En esta dimensión intangible (metaverso) donde las emociones son importantes, es imposible que nosotros no podamos medir el orgullo del consumidor sobre la cerveza local. No nos parece foráneo incursionar en este lado de la intangibilidad con el NFT porque ya lo hacemos en muchas cosas con el producto y la marca es un símbolo que representa diferentes emociones para consumidor”, respondió Bracero.

La comunidad de NFT en Puerto Rico

Tanto Bracero como McPhaul reconocieron que la comunidad de NFTs en Puerto Rico es pequeña, pero resaltaron que está en crecimiento.

El ejecutivo de Medalla Light resaltó que, como la industria es novel, el número actual de usuarios de este formato no necesariamente representa el futuro.

“Nosotros estamos apostando a una tecnología que está para quedarse. Dentro de nuestra herramientas de mercadeo, entendemos que esto va a ser una herramienta importante como lo son las redes sociales ahora mismo”, anticipó.

McPhaul, entretanto, añadió que el número de artistas apostando a los NFTs podría ser mayor, pero la desinformación es el principal disuasivo.

Reconoció que este tipo de tecnologías se prestan para el fraude, pero defendió que lo mismo ocurre con otras plataformas.

“La comunidad está creciendo, pero todavía hay mucha resistencia por la desinformación. La gente no está muy instruida de cómo funcionan y creo que la educación es necesaria”, apuntó.

Pedreira añadió que el crecimiento de esta comunidad vendrá acompañado por la reglamentación gubernamental, que ya resuena por los pasillos del Capitolio.

Sin embargo, reclamó que el gobierno debe fomentar el uso de NFTs y criptomonedas porque, de lo contrario, “la inversión se va a ir a otro lugar”.

“Tenemos que abrazar la tecnología porque tenemos ante nosotros una de las oportunidades más increíbles de nuestra generación”, acotó Pedreira.