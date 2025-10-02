Opinión
3 de octubre de 2025
78°nubes dispersas
Conoce cómo sacar a alguien que esté conectado a tu WiFi

Esta medida podría mejorar tu velocidad de navegación

2 de octubre de 2025 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hay aplicaciones que permiten ver las contraseñas del WiFi, lo que facilita que personas ajenas se conecten sin que su propietario se dé cuenta. (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lamentablemente, las redes domésticas no están a salvo de intrusos. Hay aplicaciones que permiten ver las contraseñas del WiFi, lo que facilita que personas ajenas se conecten sin que su propietario se dé cuenta.

Pero el problema no queda ahí, sino que cuando una persona roba la señal también provoca que se ralentice. Como usuarios, lo primero que se viene a la mente es un problema de conexión en la zona o una falla del proveedor.

Sin embargo, la causa puede ser la cantidad de dispositivos conectados y la solución es tan sencilla como eliminar a los que se desconocen.

Te explicamos dónde encontrarlos.

¿Cómo ver quién está conectado a tu WiFi?

De acuerdo con la empresa de tecnología ESET, una red doméstica puede volverse lenta cuando se sobrecarga por la “cantidad de dispositivos que intentan conectarse al mismo tiempo”.

Si hay muchas personas conectándose al WiFi de manera simultánea, el consumo del ancho de banda se satura y esto ocasiona problemas para enviar o recibir datos.

La congestión de red también produce conexiones inestables; puede ser que el usuario navegue con normalidad y de pronto los sitios no carguen, las aplicaciones se cierren o las descargas no se completen.

Conexión WiFi.
Conexión WiFi. (Archivo)

Pero una manera sencilla de evitarlo es sacar a los intrusos del WiFi.

A continuación, te explicamos cómo identificarlos:

  • Accede a la configuración de tu router; ve a tu navegador y escribe su dirección IP.
  • Presionar “Enter”.
  • Introduce el nombre de usuario y contraseña.
  • Ve al panel de administración.
  • Busca la sección “dispositivos conectados” o similar.
  • Elimina los que no reconoces, pueden ser celulares, computadoras, tablets o cualquier otro dispositivo.

En el mismo panel de administración se permite cambiar la configuración del router. Te recomendamos cambiar su contraseña si continuas detectando intrusos, a pesar de haberlos borrado.

¿Cómo proteger tu WiFi de intrusos?

Además de revisar de manera periódica la cantidad de dispositivos conectados al WiFi, otros consejos útiles para proteger una red doméstica son:

  • Establece una contraseña segura, combinando letras, números y caracteres especiales.
  • Limita el acceso o crea una red de invitados.
  • Utiliza la configuración de seguridad avanzada, por ejemplo, para establecer un SSID, activar el cifrado o desactivar la tecnología WPS.

¡No le des el gusto a los intrusos! Disfruta una navegación óptima con tu WiFi sin que nadie robe tu contraseña con aplicaciones engañosas... o trucos simplistas como ver la información del router cuando te visitan en casa.

