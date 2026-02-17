Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escribir con la letra de Miguel Ángel será posible por acuerdo entre Vaticano y Microsoft

La caligrafía del “Divino Maestro” formará parte de las fuentes incluidas en el paquete

17 de febrero de 2026 - 11:45 AM

El Papa León XIV (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Escribir un correo electrónico o presentar un proyecto con la fuente ‘Michelangelus’, que imita la caligrafía del genio del Renacimiento Miguel Ángel Buonarotti, será posible en breve gracias a un acuerdo entre el Vaticano y Microsoft con motivo de los 400 años de la consagración de la basílica de San Pedro.

La caligrafía del ‘Divino Maestro’, armoniosa pero con letras que se alargan con personalidad, formará parte de las fuentes incluidas en el paquete de Office y ha sido posible tras un largo estudio de los manuscritos de Miguel Ángel.

Para crearlo, los informáticos de Microsoft analizaron minuciosamente una gran cantidad de material conservado en los archivos de la Fábrica de San Pedro, el organismo que se encarga del mantenimiento de la basílica: cartas, notas personales y técnicas, así como planos detallados de la basílica, entonces en construcción.

Son miles de hojas, pergaminos y documentos que Miguel Ángel enviaba regularmente a los funcionarios del Vaticano para informarles de nuevas ideas, solicitudes de fondos y el progreso de la vasta obra, inaugurada tras la decisión del papa Julio II de demoler la antigua y deteriorada basílica constantiniana y construir un majestuoso y singular monumento en su emplazamiento.

La iniciativa forma parte de las actividades y eventos para celebrar los 400 años de la consagración de la basílica, según explicó esta semana su arcipreste, el cardenal Mauro Gambetti, quien destacó que con la nueva fuente “Michelangelus” la escritura del genio renacentista se adapta a la era digital.

“Además de las letras, los números, escritos a mano por Miguel Ángel, se representaron de forma impresionante: cada número parecía una obra de arte”, aseguró Gambetti.

