El Vaticano celebra los 400 años de la Basílica de San Pedro con un homenaje a Bernini y al papa que lo promovió

La exposición celebra una de las relaciones mecenas-artistas más importantes de la historia europea

11 de febrero de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Periodistas asisten al preestreno para la prensa de la exposición "Bernini y los Barberini" en el Palacio Barberini de Roma el 11 de febrero de 2026, con las estatuas de mármol del ciclo Las Cuatro Estaciones de Pietro Bernini y su hijo Gian Lorenzo Bernini expuestas. (AP Photo/Domenico Stinellis) (Domenico Stinellis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ROMA - Una nueva exposición en Roma celebra una de las relaciones mecenas-artistas más importantes de la historia europea, la que propulsó a un joven prodigio llamado Gian Lorenzo Bernini hasta convertirlo en una figura señera del arte y la arquitectura barrocos.

RELACIONADAS

“Bernini y los Barberini”, que se inaugura el jueves, explora la compleja relación entre Bernini y el Papa Urbano VIII, que gobernó entre 1623 y 1644. A Urbano se le atribuye el descubrimiento de Bernini y, con él, la puesta en marcha de un proyecto para hacer de Roma el centro artístico de la civilización cristiana.

Este año, la Santa Sede celebra el 400 aniversario de la consagración de la nueva basílica de San Pedro, en 1626. Durante el siglo de construcción de la basílica, Urbano dio los toques finales a su interior, encargando a Bernini la construcción de su famoso baldaquino sobre la tumba del santo.

Sin embargo, incluso antes de ser Papa, el entonces cardenal Maffeo Barberini identificó en el joven Bernini un talento que superaba incluso al de su padre Pietro, en cuyo taller de artista Gian Lorenzo aprendió su oficio.

Tras convertirse en Papa, Urbano encargó una serie de obras a su joven pupilo e “inmediatamente se dio cuenta de que Bernini podía convertirse en el Miguel Ángel de su siglo”, explicó el miércoles en una rueda de prensa en el Palacio Barberini, donde se celebra la exposición, el comisario Andrea Bacchi.

En el proceso, Bernini ayudó a Urbano a afirmar la primacía de la Iglesia católica en Europa en un momento en que su poder estaba siendo cuestionado, añadió la co-comisaria Maurizia Cicconi.

“Urbano VIII tuvo la intuición de gobernar a través de la cultura, recurriendo a las habilidades de los artistas de mayor talento”, declaró en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli. “No hay duda, sin embargo, de que Gian Lorenzo Bernini era su favorito, un hijo perdido al que confió los grandes proyectos de construcción de la Basílica de San Pedro junto con la imagen y la memoria de su pontificado”.

La exposición se limita a las dos décadas que duró la relación Bernini-Urbano, y excluye por tanto algunas de las obras más conocidas de Bernini que, aún hoy, definen el paisaje urbano de Roma y el Vaticano.

Tras la muerte de Urbano, el papa Inocencio X encargó a Bernini el diseño de las fuentes de la plaza Navona, incluida la notable “Fuente de los Cuatro Ríos”, que sigue siendo uno de los ejemplos más importantes de la escultura barroca en la Ciudad Eterna.

Después de Inocencio, el Papa Alejandro VII encargó a Bernini en 1656 el diseño y la construcción de la enorme columnata que rodea la plaza de San Pedro.

Pero la exposición, que incluye préstamos de museos y colecciones privadas de todo el mundo, explora los orígenes de la experiencia de Bernini como artista y arquitecto papal. Y atribuye a Urbano el mérito de haberle regalado sus primeras obras, incluido el baldaquino que el año pasado fue restaurado y limpiado con motivo del Año Santo Vaticano 2025.

Urbano no siempre ha sido tratado con amabilidad por los historiadores, quizá más conocido por haberse negado a indultar a Galileo Galilei, condenado como hereje por la Inquisición por sus creencias de que la Tierra gira alrededor del Sol. En 1992, el Papa Juan Pablo II declaró que la Iglesia se había equivocado al condenarle.

También fue Urbano quien ordenó retirar las vigas de bronce del pórtico del Panteón para hacer cañones. La exposición recuerda las críticas que recibió Urbano en su época: “Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini”, se decía. Pero la muestra le celebra por haber identificado a un genio en Bernini.

Las obras expuestas incluyen esculturas, bocetos, bustos y pinturas. Algunos objetos no han estado en Italia desde hace siglos, y otros son parejas de obras nunca antes vistas juntas. El Vaticano ha prestado un modelo de la caja de bronce que Bernini diseñó para el trono de San Pedro.

La muestra, la segunda de una serie en el Palacio Barberini tras una exposición de Caravaggio que fue un éxito de taquilla en 2025, estará abierta hasta el 14 de junio.

___

Colaboró el periodista gráfico de AP Francesco Sportelli.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

El Vaticano
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
