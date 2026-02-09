El Vaticano aprueba la beatificación del arzobispo Fulton Sheen

Roma - El Vaticano ha dado luz verde, una vez más, a la beatificación del arzobispo Fulton Sheen, el popular predicador de radio y televisión estadounidense cuyo camino a la santidad se vio descarrilado primero por una larga batalla judicial sobre sus restos mortales y luego por las preocupaciones sobre cómo manejó los casos de mala conducta sexual del clero.

La diócesis de Peoria anunció el lunes que la beatificación de Sheen podrá celebrarse en Peoria (Illinois), tal y como estaba previsto inicialmente, tras un inusual retraso de seis años.

No se anunció inmediatamente una nueva fecha para la ceremonia, el último gran paso antes de la posible santidad. Pero la aprobación del Vaticano prepara ahora el terreno para que Sheen, nacido en Illinois, sea beatificado durante el pontificado del Papa León XIV, nacido en Illinois.

“La Santa Sede me ha informado de que la causa del Venerable Siervo de Dios Arzobispo Fulton J. Sheen puede proceder a la beatificación”, dijo el obispo de Peoria, Louis Tylka, en una declaración escrita y en vídeo en las páginas web de la diócesis y de la fundación Sheen. “Estamos trabajando con el Dicasterio de las Causas de los Santos en el Vaticano para determinar los detalles de la próxima beatificación”.

Sheen fue un evangelizador enormemente eficaz en la Iglesia estadounidense del siglo XX, que en cierto modo fue pionero del teleevangelismo con su serie de televisión de los años 50, “La vida merece ser vivida”. Según la Universidad Católica de América, donde estudió y enseñó antes de ser nombrado obispo, Sheen ganó un premio Emmy, apareció en la portada de la revista Time “y se convirtió en uno de los católicos más influyentes del siglo XX”.

El Papa Francisco había confirmado un milagro atribuido a la intercesión de Sheen el 6 de julio de 2019 y había fijado su beatificación para el 21 de diciembre de ese año en Peoria. Pero con menos de tres semanas de antelación, el Vaticano aplazó la ceremonia indefinidamente.

Actuó después de que la diócesis de Rochester, N.Y., donde Sheen sirvió como obispo de 1966 a 1969, pidiera una mayor investigación sobre el mandato de Sheen y “su papel en las asignaciones de los sacerdotes”.

Las preocupaciones se centraban en la gestión de Sheen de dos casos de sacerdotes acusados de conducta sexual inapropiada. Sheen nunca fue acusado de abuso él mismo. Un alto funcionario de asuntos canónicos de Peoria, monseñor James Kruse, dijo en 2019 que una investigación había absuelto a Sheen de cualquier delito. Kruse se quejó más tarde de que la diócesis de Rochester estaba “saboteando” la causa, escribiendo un largo ensayo que había sido publicado en el sitio oficial de beatificación de Sheen, pero que luego fue retirado.

La declaración del obispo de Peoria, Tylka, no hizo referencia a las preocupaciones que provocaron el retraso en 2019.

La investigación de 2019 fue el último obstáculo que entorpeció la causa de Sheen, tras una costosa batalla legal de años entre los familiares de Sheen en Peoria y la archidiócesis de Nueva York por su última morada.

Sheen, fallecido en 1979, fue enterrado bajo el altar de la catedral de San Patricio de Nueva York. Sus restos fueron devueltos a Peoria en 2019 después de que un tribunal dictaminara que la sobrina de Sheen podía enterrarlo allí.

Entre los que celebran la nueva luz verde del Vaticano para beatificar a Sheen se encuentra The Pontifical Missions Societies in the U.S., la principal oficina de recaudación de fondos misioneros del Vaticano en Estados Unidos, que Sheen dirigió entre 1950 y 1966. Sheen dejó la mayor parte de su patrimonio, incluidos escritos y grabaciones de audio, a la organización, que recauda fondos para la Iglesia católica en África, Asia, América Latina y otras zonas de misión.

“Es profundamente conmovedor que, en la providencia de Dios, el primer Papa nacido en Estados Unidos pueda promover la causa de su compatriota de Illinois, el evangelizador más emblemático que ha producido la Iglesia estadounidense”, dijo en un comunicado monseñor Roger Landry, director nacional de la oficina.

