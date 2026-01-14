Opinión
TecnologíaOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

IA de Google puede extraer detalles de correos y fotos del usuario para generar respuestas

La Inteligencia Personal puede “razonar” a partir de la información de la cuenta del usuario

14 de enero de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sede de la compañía Google en Washington.
Con esta nueva función bautizada “Personal Intelligence” (Inteligencia Personal), el chatbot puede “razonar” a partir de la información de la cuenta del usuario de Google y extraer detalles de un correo electrónico o una foto (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- Google anunció este miércoles que permitirá que su inteligencia artificial (IA), Gemini, se conecte con Gmail, Google Fotos, el historial de búsqueda y el de YouTube del usuario para que pueda dar respuestas “excepcionalmente útiles”.

La Inteligencia Personal es una función opcional, y si se activa, el usuario podrá decidir qué aplicaciones conectar a Gemini.

Woodward anotó que esta nueva función da “excelentes consejos para libros, programas, ropa y viajes”.

El ejecutivo de Google también detalló varios ejemplos de cómo ha usado él la herramienta: “Hace dos semanas necesitamos neumáticos nuevos para nuestra minivan Honda 2019. Estando en la fila en el taller, me di cuenta de que no sabía el tamaño del neumático. Se lo pregunté a Gemini”.

“Hoy en día, cualquier chatbot puede encontrar estas especificaciones de neumáticos, pero Gemini fue más allá. Sugirió diferentes opciones: una para la conducción diaria y otra para condiciones climáticas adversas, haciendo referencia a nuestros viajes familiares por carretera a Oklahoma que encontró en Google Fotos”, dijo.

“Luego, extrajo ordenadamente las cualificaciones y precios de cada uno. Cuando llegué al mostrador, necesitaba nuestra matrícula. En lugar de buscarla o perder mi lugar en la fila para volver al estacionamiento, se lo pregunté a Gemini. Extrajo el número de siete dígitos de una foto en Fotos y también me ayudó a identificar el modelo específico de la furgoneta buscando en Gmail. Así de fácil, estábamos listos”, detalla Woodward.

Google lanzará la Inteligencia Personal inicialmente en versión beta, solo en Estados Unidos, para suscriptores “elegibles” de Google AI Pro y AI Ultra, y únicamente para cuentas personales de Google y no para cuentas empresariales, según Woodward.

En el futuro, la compañía planea extender la Inteligencia Personal a más países y a la versión gratuita de Gemini y al Modo IA.

“Hemos probado esta versión beta de Inteligencia Personal exhaustivamente para minimizar los errores, pero no los hemos eliminado. Puedes encontrar respuestas inexactas o sobrepersonalización, donde el modelo establece conexiones entre temas no relacionados”, advierte Woodward en el comunicado.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
