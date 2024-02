Jefe de OpenAI advierte sobre posibles riesgos de la inteligencia artificial

“Hay algunas cosas ahí en las que resulta fácil imaginar que las cosas salgan mal. Y no me interesa tanto la idea de robots asesinos caminando por la calle como los descuadres sociales muy sutiles, en los que teniendo estos sistemas en la sociedad y ninguna intención maligna en particular, las cosas salen terriblemente mal ”.

La firma de inteligencia artificial OpenAI, con sede en San Francisco, es uno de los líderes del sector. Microsoft ha invertido unos 1,000 millones de dólares en OpenAI. The Associated Press ha firmado un acuerdo con OpenAI para que acceda a su archivo de noticias. Por su parte, The New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft por utilizar sus historias sin autorización para entrenar a los bots conversacionales de OpenAI.