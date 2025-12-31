Las 90 mejores frases para desear un Feliz Año Nuevo
Comparte alguno de estos mensajes cuando el reloj marque las 12:00 a.m.
31 de diciembre de 2025 - 11:49 AM
31 de diciembre de 2025 - 11:49 AM
El 1 de enero comienza el Año Nuevo 2026, una fecha especial en el que las personas reciben un nuevo ciclo,comparten sus buenos deseos con seres queridos y se reúnen a celebrar. La jornada comienza la noche anterior, con la Noche Vieja, en la que se aguarda a las 12 de la noche para festejar.
Durante estos días, es costumbre saludar a familia, amigos y conocidos por medio de WhastApp. A continuación, frases originales para compartir en la llegada del Año Nuevo 2026.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: