Medios de comunicación canadienses demandan a OpenAI por presunta violación de derechos de autor

Ottawa, Canadá - Una coalición de medios de comunicación canadienses, incluyendo The Canadian Press, Torstar, Globe and Mail, Postmedia y CBC/Radio-Canada, presentó una demanda contra OpenAI por utilizar contenido noticioso para entrenar su sistema de inteligencia artificial generativa ChatGPT .

Es el primer caso de este tipo en Canadá , aunque hay numerosas demandas en curso en Estados Unidos, incluyendo una demanda de The New York Times contra OpenAI y Microsoft .

The Associated Press está entre las organizaciones de noticias que han hecho acuerdos durante el último año con OpenAI; otros incluyen al Wall Street Journal; la editorial del New York Post, News Corp., The Atlantic; Axel Springer en Alemania; Prisa Media en España; el periódico Le Monde de Francia, y el Financial Times, con sede en Londres.