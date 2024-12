Muere exingeniero de OpenAI que expresó preocupaciones sobre la tecnología que ayudó a desarrollar

En primera instancia, le planteó sus inquietudes al diario The New York Times , el cual las incluyó en un perfil de Balaji publicado en octubre.

Posteriormente, le dijo a The Associated Press que intentaría “testificar” en los casos de infracción de derechos de autor más fuertes y consideró una demanda presentada por The New York Times el año pasado como la “más seria”. Los abogados de The New York Times lo nombraron en un archivo judicial del 18 de noviembre como alguien que podría tener “documentos únicos y relevantes” que respalden las acusaciones de infracción intencionada de derechos de autor de OpenAI.