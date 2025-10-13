Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de octubre de 2025
87°bruma
TecnologíaOtros
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

OpenAI se asocia con Broadcom para producir sus propios chips de IA desde 2026

Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados

13 de octubre de 2025 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
OpenAI: Innovación tecnológica en el mundo digital. #OpenAI #Tech #Innovación (Michael Dwyer)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin - La tecnológica OpenAI anunció este lunes una alianza con Broadcom para fabricar sus primeros procesadores propios de inteligencia artificial, en un nuevo esfuerzo por asegurar la capacidad de cómputo necesaria ante la creciente demanda de sus servicios.

Según informaron ambas compañías, OpenAI diseñará los chips, mientras que Broadcom se encargará de desarrollarlos y desplegarlos a partir de la segunda mitad de 2026. El plan contempla la producción de procesadores personalizados con una capacidad total de 10 gigavatios, un consumo energético equivalente al de más de ocho millones de hogares en Estados Unidos o cinco veces la electricidad generada por la presa Hoover.

“Colaborar con Broadcom es un paso fundamental para construir la infraestructura necesaria que permita liberar el potencial de la inteligencia artificial”, afirmó en un comunicado el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, y por ahora no está claro cómo OpenAI financiará el proyecto.

El anuncio entre estas dos compañías llega días después de que OpenAI cerrara también un acuerdo millonario con AMD también sobre la compra de microprocesadores.

OpenAI comprará chips AMD por valor de 6 gigavatios a lo largo de varios años, incluyendo su próxima serie MI450.

Además, AMD emitió a OpenAI una garantía que le podría permitir -si se cumplen una serie de requisitos contractuales en función de la implementación de una determinada cantidad de gigavatios- comprar hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10 % de la compañía.

Tags
Breaking NewsInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: