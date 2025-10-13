OpenAI se asocia con Broadcom para producir sus propios chips de IA desde 2026

Austin - La tecnológica OpenAI anunció este lunes una alianza con Broadcom para fabricar sus primeros procesadores propios de inteligencia artificial, en un nuevo esfuerzo por asegurar la capacidad de cómputo necesaria ante la creciente demanda de sus servicios.

Según informaron ambas compañías, OpenAI diseñará los chips, mientras que Broadcom se encargará de desarrollarlos y desplegarlos a partir de la segunda mitad de 2026. El plan contempla la producción de procesadores personalizados con una capacidad total de 10 gigavatios, un consumo energético equivalente al de más de ocho millones de hogares en Estados Unidos o cinco veces la electricidad generada por la presa Hoover.

“Colaborar con Broadcom es un paso fundamental para construir la infraestructura necesaria que permita liberar el potencial de la inteligencia artificial”, afirmó en un comunicado el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, y por ahora no está claro cómo OpenAI financiará el proyecto.

El anuncio entre estas dos compañías llega días después de que OpenAI cerrara también un acuerdo millonario con AMD también sobre la compra de microprocesadores.

OpenAI comprará chips AMD por valor de 6 gigavatios a lo largo de varios años, incluyendo su próxima serie MI450.