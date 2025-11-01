Opinión
1 de noviembre de 2025
¿Qué truco permite desempañar los vidrios del auto sin usar el aire acondicionado?

Existen métodos alternativos que ayudan a resolver el problema sin depender de este sistema

1 de noviembre de 2025 - 12:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por La Nación Costa Rica / GDA

Cuando los vidrios del vehículo se empañan, la visibilidad disminuye de forma crítica. Este fenómeno ocurre por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil. La condensación se manifiesta cuando la humedad interna entra en contacto con una superficie fría, como el parabrisas o las ventanas.

Aunque el aire acondicionado representa la solución más habitual para eliminar la humedad, también aumenta el consumo de combustible. Por esta razón, existen métodos alternativos que permiten resolver el problema sin depender de este sistema.

¿Por qué se empañan los vidrios del auto?

El empañamiento surge cuando la temperatura exterior desciende y la humedad dentro del vehículo queda atrapada. Esta se condensa sobre los vidrios fríos, creando una capa opaca de agua que reduce la visibilidad.

El fenómeno se presenta con mayor frecuencia durante las madrugadas o en zonas frías. Afecta el parabrisas, las ventanas laterales y el vidrio trasero, generando una sensación de encierro y riesgo al conducir.

¿Cómo funciona el aire acondicionado para evitar la humedad?

El aire acondicionado ayuda a igualar la temperatura del interior con la del exterior del automóvil. Esto reduce la condensación en los vidrios. Sin embargo, activar el modo de recirculación puede empeorar el problema a largo plazo.

Ese modo permite que la humedad se mantenga dentro del vehículo, lo que incrementa la posibilidad de que los vidrios se empañen de nuevo después de apagar el sistema. Aunque en apariencia resuelve el problema, solo ofrece una solución temporal.

¿Cómo desempañar los vidrios sin el aire acondicionado?

Para evitar que se empañen los cristales sin usar el aire, lo fundamental es igualar las temperaturas internas y externas. Para conseguirlo, basta con abrir un poco las ventanas, siempre que el clima lo permita.

De esta forma se logra un intercambio de aire que reduce la humedad interna. Si llueve, este método no resulta viable, ya que el ingreso de agua puede dañar vestiduras, tapetes o componentes electrónicos.

Otra opción recomendada consiste en colocar bolsas con gel de sílice dentro del vehículo. Este material, utilizado frecuentemente en cajas de zapatos, tiene la capacidad de absorber la humedad ambiental. También pueden emplearse productos diseñados para deshumidificar espacios cerrados.

En situaciones donde el vaho limite por completo la visión, se recomienda detener el vehículo y limpiar el parabrisas de forma manual. Esta medida previene accidentes provocados por la falta de visibilidad.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Costa Rica / GDA
