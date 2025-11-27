Opinión
27 de noviembre de 2025
Robot guiado por IA ayuda a reconstruir frescos de la antigua ciudad de Pompeya

El sistema se compone de dos brazos robóticos idénticos unidos por un torso equipado con sensores de visión

27 de noviembre de 2025 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas. (Parque Arqueológico de Pompeya)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma— Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas.

RELACIONADAS

El prototipo se enmarca en “RePAIR”, acrónimo de “reconstrucción del pasado”, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que desde el 2021 ha trabajado en reorganizar restos de frescos para reorganizarlos con la ayuda de brazos mecánicos.

“Tras cuatro años de trabajo ha concluido el proyecto europeo RePAIR, una cooperación internacional que ha reunido mundos aparentemente lejanos: las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial y robótica con la arqueología y la preservación de los bienes culturales”, explicó en un comunicado el coordinador del proyecto, Marcello Pelillo.

ROMA, 27/11/2025.- Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas. EFE/ Parque Arqueológico De Pompeya *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****
ROMA, 27/11/2025.- Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas. EFE/ Parque Arqueológico De Pompeya *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ***** (Parque Arqueológico de Pompeya)

En concreto, la investigación tuvo como objeto dos frescos que definieron como “icónicos”: el techo de algunas salas de la Casa de los Pintores Trabajando en la Ínsula de los Castos Amantes, dañados durante la erupción en el 79 d.C. y destrozados tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; y los frescos de la Schola Armaturarum.

El robot, guiado a través de IA y del uso de algoritmos, ha facilitado, agregó Pelillo, el trabajo de los arqueólogos y “ha representado un primer paso pionero hacia un objetivo ambicioso”, que es eliminar una de las “actividades más laboriosas y frustrantes de la investigación arqueológica”.

El sistema se compone de dos brazos robóticos idénticos unidos por un torso equipado con sensores de visión, y dos manos de estructura flexible capaces de un agarre delicado.

La infraestructura robótica se instaló en la Casina Rustica, un edificio estatal dentro del Parque Arqueológico de Pompeya, que fue renovado y adaptado para albergar el equipamiento tecnológico necesario.

ROMA, 27/11/2025.- Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas. EFE/ Parque Arqueológico De Pompeya *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****
ROMA, 27/11/2025.- Un robot guiado por inteligencia artificial ha ayudado a recomponer frescos fragmentados del área arqueológica de Pompeya, la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, utilizando la robótica para reordenar los restos como si se tratara de un rompecabezas. EFE/ Parque Arqueológico De Pompeya *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ***** (Parque Arqueológico de Pompeya)

Además, con el fin de estudiar los restos, el grupo de investigación creó, después de la digitalización de fragmentos, réplicas artificiales para que el sistema robótico pudiera manipular piezas no auténticas en las fases de prueba.

“Tras adquirir y digitalizar las imágenes de los fragmentos individuales, el sistema intenta resolver el ‘rompecabezas’ y la solución encontrada se envía a la plataforma hardware que, utilizando dos brazos robóticos dotados de ‘soft hand’, coloca automáticamente los fragmentos en la posición deseada”, aclaró el coordinador.

Miles de restos de obras dañadas se encuentran en depósitos desde hace años formando un rompecabezas imposible, y que, gracias a esta técnica, podrán cobrar forma gracias a las nuevas tecnologías.

El proyecto se desarrolló de forma paralela y coordinada con el realizado por un grupo de expertos en pintura mural de la Universidad de Lausana, liderado por el profesor Michel E. Fuchs, que trabaja en este contexto desde 2018, con un programa de estudio y recomposición manual basado en el análisis de los diferentes aspectos morfológicos, estilísticos y fragmentos técnicos.

Tags
Breaking NewsPompeyaInteligencia artificialRomaArte
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
