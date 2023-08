Boston — Una computadora Apple diseñada por un cofundador de la empresa, Steve Wozniak, está en subasta.

La Apple-1 puso en marcha la empresa que en junio fue la primera compañía que cotiza en Bolsa que cerró una jornada con un valor de mercado de $3 billones, según la subastadora RR Auction de Boston. La computadora ha sido restaurada, funciona perfectamente y viene acompañada por una caja hecha a medida que incluye el teclado, dijo la agencia.

El precio de venta original fue de unos 666 dólares, pero se prevé que el de la subasta, que continuará hasta el 24 de agosto, será de unos $200,000. Un prototipo de la Apple-1 se vendió el año pasado por casi 700.000 dólares.

Unas 200 fueron fabricadas en el garaje de Steve Jobs en Los Altos, California, en 1976 y 1977, y se vendieron alrededor de 175, dijo el vicepresidente ejecutivo de RR, Bobby Livingston.

“Es la computadora legendaria que lanzó Apple”, acotó.

Jobs le acercó a Paul Terrell, dueño de The Byte Shop en Mountain View, California, y él le dijo que estaba dispuesto a comprar 50 computadoras Apple-1, pero solo si estaban totalmente armadas, según RR. La Apple-1 fue una de las primeras computadoras personales que no requería trabajo de soldadura por parte del comprador, dijo RR, aunque no traía fuente de alimentación, caja, teclado ni monitor.

En 1972 apareció la Apple-2, que revolucionó la industria de la computación personal.

La Apple-1 a subastar fue firmada “Woz” por Wozniak en un evento en la Universidad Bryant en 2017. La firma “hace que sea más codiciada”, dijo Livingston.

Su dueño la adquirió en 1980 en una exposición de computadoras en Framingham, Massachusetts, y la utilizó durante toda la década. A principios de este año, el experto en Apple Corey Cohen la reparó para dejarla en estado funcional.

La subasta incluye el cheque número 2 de la empresa Apple con las firmas de Jobs y Wozniak, fechado el 19 de marzo de 1976.

El cheque por $116.97 fue para Ramlor, Inc., una fábrica de circuitos impresos. Los expertos creen que estuvo vinculado con la producción de las primeras computadoras Apple-1, dijo RR Auction. Se preveía su venta por $50,000, pero las ofertas iniciales ya han superado la cifra.