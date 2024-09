Brasileños dicen sentirse desconectados del mundo en su primer día sin la red social X

“Tengo la sensación de no tener ni idea de lo que acontece en el mundo ahora mismo. Es extraño”, escribió en Threads Chico Barney, redactor de espectáculos y usuario asiduo de X. Threads es una aplicación basada en texto desarrollada por Instagram que Barney está utilizando mientras se reactiva X. “Este algoritmo de Threads es como un restaurante en el que uno puede comer todo lo que quiera y en el que el mesero sigue sirviendo cosas que yo jamás pediría”.

La migración de una plataforma a otra no es algo nuevo para los brasileños. La red social Orkut fue muy popular entre ellos, y cuando desapareció, no dudaron en migrar a otras redes.

X no es tan popular en Brasil como Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Sin embargo, sigue siendo una red social importante para los brasileños, en la cual participan en debates políticos, y es muy influyente entre políticos, periodistas y otros forjadores de opinión.

“He utilizado mucho las VPN en países autoritarios como China para seguir accediendo a sitios de noticias y redes sociales”, dijo Maurício Santoro, catedrático de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en la plataforma antes de que cerrara. “Nunca se me ocurrió que este tipo de herramienta se prohibiría en Brasil. Es distópico”.

“Los tiranos quieren convertir a Brasil en otra dictadura comunista, pero no cederemos. Repito: no voten por quienes no respetan la libertad de expresión. Orwell tenía razón”, escribió el diputado derechista Nikolas Ferreira, uno de los aliados más cercanos del expresidente Jair Bolsonaro, antes de que se bloqueara el acceso a X. Musk respondió con un emoji que daba a entender que estaba de acuerdo: “100″.