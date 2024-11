Cámara de Representantes de Australia aprueba prohibición de redes sociales para niños

El legislador de la oposición Dan Tehan dijo al Parlamento que el gobierno había acordado aceptar enmiendas en el Senado que reforzarían las protecciones de privacidad. No se permitiría a las plataformas obligar a los usuarios a proporcionar documentos de identidad emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes o licencias de conducir , ni podrían exigir identificación digital a través de un sistema gubernamental.

" ¿Será perfecto? No. Pero ¿es alguna ley perfecta? No, no lo es. Pero si ayuda, incluso si es de la manera más mínima, hará una gran diferencia en la vida de las personas”, dijo Tehan al Parlamento.