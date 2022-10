El rapero anteriormente conocido como Kanye West está ofreciendo comprar la red social Parler, preferida por partidarios conservadores y de derecha, poco después de haber sido expulsado de Twitter e Instagram por publicaciones antisemitas.

Parlement Technologies, propietaria de la plataforma, y West, conocido legalmente como Ye, dijeron que la adquisición debería completarse en el cuarto trimestre, pero no se revelaron detalles como el precio.

La empresa añadió que el acuerdo incluye el uso de servicios de nube privada a través de la infraestructura de centro de datos de Parlement.

Ye fue bloqueado de Twitter e Instagram hace una semana por publicaciones antisemitas que, según las redes sociales, violaban sus políticas.

En el tuit, West amenazaba a “los judíos” y señalaba: “habéis estado jugando conmigo e intentando excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda”.

El rapero, además, apuntaba que él no puede ser antisemita “porque la gente negra es de hecho también judía”.

Ye no es ajeno a la controversia. Una vez sugirió que la esclavitud era una opción y llamó a la vacuna COVID-19 “la marca de la bestia”. A principios de este mes, fue criticado por usar una camiseta de “White Lives Matter” en su colección en la Semana de la Moda de París.

La posible compra de Parler le daría a Ye el control de una plataforma de redes sociales y una nueva salida para sus opiniones sin ninguna restricción.

“En un mundo donde las opiniones conservadoras se consideran controvertidas, debemos asegurarnos de tener el derecho a expresarnos libremente”, dijo Ye en una declaración.

La adquisición también podría dar nueva vida a Parler, que ha tenido problemas en medio de la competencia de otras plataformas favorables a los conservadores como Truth Social.

Parler, que se lanzó en agosto de 2018, no comenzó a cobrar fuerza hasta 2020. Pero se desconectó luego del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Un mes después del ataque, Parler anunció un relanzamiento. Regresó a Google Play el mes pasado.

“Este acuerdo cambiará el mundo y cambiará la forma en que el mundo piensa acerca de la libertad de expresión”, dijo el director ejecutivo de Parlement Technologies, George Farmer, en una declaración.

Familia de George Floyd podría demandar

Por otro lado, también trascendió que la familia del fenecido George Floyd está considerando emprender acciones legales contra West después de que el rapero alegara que el hombre de 46 años murió por abuso de drogas.

Esto a pesar de que el policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue condenado por el asesinato de Floyd en mayo de 2020. Según se logró comprobar en la corte, Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante unos nueve minutos mientras Floyd se encontraba esposado y acostado boca abajo en la calle, gritando “No puedo respirar”.

Ye hizo las afirmaciones en una aparición en el podcast de Drink Champs este sábado pasado, mientras discutía sobre un nuevo documental de la conservadora Candace Owens, titulado “The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM (Black Lives Matter)”.

“Le inyectaron con el ‘fentanyl’, si miras, la rodilla del tipo ni siquiera estaba en su cuello de esa manera”, dijo West en el podcast. Fentanilo es un potente opioide sintético que se usa como medicamento para el dolor.

Para contrarrestar estos comentarios Lee Merritt, abogado de derechos civiles, respondió a los reclamos de West en nombre de la familia de Floyd. “Si bien no se puede difamar a los muertos, la familia de George Floyd está considerando demandar por las declaraciones falsas de Kanye sobre la forma de su muerte”, tuiteó el 16 de octubre.

“Afirmar que Floyd murió por fentanilo y no por la brutalidad establecida penal y civilmente socava y disminuye la lucha de la familia Floyd”, escribió el abogado.

Floyd murió como resultado de un “paro cardiopulmonar que complicó la compresión del cuello, la restricción y la sujeción de las fuerzas del orden”, según los hallazgos finales de la autopsia del Dr. Andrew Baker, médico forense jefe del condado de Hennepin, en Minnesota. Aunque se encontró fentanilo en el sistema sanguíneo de Floyd, no fue suficiente para considerarlo fatal.

Tiene a Bad Bunny en la mirilla

Por otro lado, durante la conversación de 45 minutos en el podcast Drink Champs, Kanye West también tuvo palabras de elogio para el artista puertorriqueño Bad Bunny, al mencionar que actualmente es el artista al que observan y con el que compiten los raperos en Estados Unidos.

“¿De quién crees que hablamos cuando hacemos música?”, preguntó West a los entrevistadores. “Artistas que hacen espectáculos a nivel de estadio. ¿De quién estamos hablando?”, continuó.

“No tenemos problemas con él, no hay problemas, pero estamos compitiendo”, dijo. “¡Bad Bunny! Ese es el que está en nuestra pared”.

Con la gira de conciertos “The Last Tour of the World 2022″, el puertorriqueño logró agotar las entradas de las 25 fechas de su gira por Estados Unidos, que se llevó a cabo entre febrero y abril. Mientras que en agosto y septiembre, Bad Bunny organizó una nueva gira titulada “Bad Bunny: World’s Hottest Tour” donde se presentó en 30 ocasiones en enormes estadios vendidos completamente.