La adquisición de Twitter por parte del empresario Elon Musk, el 27 de octubre, enmarcó un 2022 turbulento no solo para la red social del pájaro azul, sino para la mayoría de los servicios que lideran el segmento, incluyendo a Facebook y su empresa matriz Meta, Instagram, TikTok y muchos otros.

Desde los escándalos que rodearon la compra de Twitter hasta la propuesta de legislación federal para prohibir la instalación y uso de TikTok en dispositivos del gobierno de los Estados Unidos, son los eventos más destacados que forman parte de este resumen donde se recogen los eventos más relevantes que impactaron las redes sociales durante el 2022.

Elon Musk adquiere Twitter... y procede a crear un desastre de proporciones épicas

Musk, quien fundó compañías exitosas como Tesla y SpaceX, se autodescribe como un absolutista de la libre expresión. De paso, Twitter es una de las redes sociales que prefiere, sobre otras, para mantenerse en contacto con sus casi 123 millones de seguidores. La idea de adquirir Twitter nació en enero de este año, cuando Musk comenzó a comprar acciones de la red social hasta amasar un cinco por ciento para mediados de marzo.

Musk dio indicios de querer fundar una red social que competiría con Twitter al resaltar que no veía un compromiso real de la red social para mantener y defender la libertad de expresión. Tras bastidores, Musk contactó al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, para auscultar la posibilidad de unirse a la Junta de Directores.

Para abril, Musk gastó sobre $3,000 millones para adquirir 73.5 millones de acciones (un nueve por ciento) de Twitter, lo que propicia que el director Parag Agrawal le ofreciera un puesto en la Junta de Directores, con la condición de que no adquiera más del 14.9 por ciento de las acciones. No obstante, Musk pregunta en un tuit del 9 de abril si Twitter está muriendo, recibiendo una respuesta de Agrawal de que el comentario no ayuda en nada. En ese momento Musk tuitea su intención de convertir a Twitter en una empresa privada mediante adquisición.

El 14 de abril, Twitter revela que Musk realizó una oferta de sobre $46,000 millones para adquirir Twitter, transacción que las partes luego negociaron para fijar un precio de $44,000 millones. Entretanto, Musk vendió sobre $8,000 millones en acciones de Tesla para financiar la adquisición.

No obstante, Musk anuncia, el 13 de mayo, que desistió de comprar la red social citando preocupaciones con el número de cuentas falsas y de spam activas. Esto propició una demanda por parte de Twitter para forzar a Musk a completar la transacción. Poco después de que se fijó el inicio del juicio para octubre, Musk anuncia, el 5 del mes, que completará la adquisición, transacción que es completada el 27 de octubre.

De inmediato, Musk, quien entró a las oficinas de Twitter cargando con un lavamanos, despidió a Agrawal y otros dos altos funcionarios, y en pocos días despidió a más de la mitad de los 7,500 empleados, incluyendo a los contratistas encargados del sistema de moderación de contenido, todo el departamento de comunicaciones y una buena parte de la división de ventas y mercadeo.

Tras enviar una comunicación interna en la que solicitó el compromiso de los empleados restantes y en el que advirtió sobre semanas de trabajo por encima de las 40 horas, Musk lanzó un ultimátum: si no están dispuestos a entregarse de lleno, deben renunciar con una compensación de tres meses de salario. Esto provocó la renuncia de aún más personal, dejando el total de empleados en poco menos de 2,700.

En medio de todo este caos, Musk restauró el acceso a Twitter del expresidente Donald Trump, cuya cuenta fue suspendida permanentemente tras el asalto al Capitolio federal en enero de 2021; restauró las cuentas de personas que publicaban información falsa, de supremacistas blancos y racistas; suspendió las cuentas de periodistas que cubren a Twitter por supuestas violaciones de las políticas de uso; activó el programa Twitter Blue mediante el cual personas pueden pagar $8 para adquirir el cotejo azul reservado para figuras prominentes verificadas como dueñas de las cuentas y vio como usuarios abusaron del programa para impersonar empresas, figuras y artistas, entre muchos otros incidentes y desaciertos.

Twitter, de paso, comenzó a servir anuncios de compañías reconocidas en las cuentas de racistas y supremacistas blancos, lo que propició un precipitoso declive en ganancias por concepto de publicidad. Twitter pronosticó que generaría sobre $1,400 millones en fondos mediante anuncios en los últimos tres meses del año, pero tras la entrada de Musk y sus erráticas decisiones, ese pronóstico ahora se encuentra en poco menos de $1,000 millones. Sobre el 90 por ciento de las ganancias de Twitter, de paso, provienen de anuncios.

Quizás sintiendo la presión, o en otra de sus inexplicables movidas, Musk dijo que acatará los deseos de los usuarios tras publicar un sondeo preguntando si debería abandonar la dirección de la red social. Sobre el 57 por ciento de los participantes votaron a favor de que abandone el cargo. Musk resaltó que dejará el cargo una vez encuentre a alguien “lo suficientemente demente” para asumir el rol.

Facebook experimenta descenso de usuarios por primera vez en 18 años

El 2022, en esencia, fue una continuación de todos los problemas que Facebook confrontó en buena parte del 2021. Golpeados por escándalos como la publicación de los llamados Facebook Papers, y las subsiguientes vistas en el Senado federal en las que testificó la exempleada e ingeniera Frances Haugen, Mark Zuckerberg, fundador de una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, optó por cambiar el nombre de la empresa matriz a Meta en octubre del año pasado.

Facebook arrancó este año con la revelación de que perdieron usuarios activos diarios (UAD) por primera vez en los 18 años de la red social. La plataforma perdió unos 500,000 usuarios activos diarios en los últimos tres meses del 2021, lo que llevó el total de personas conectadas de unos 1,930 millones a unos 1,929 millones.

Además de una creciente ola de rechazo a sus prácticas monopolísticas y a la constante recopilación de datos personales de sus usuarios, Facebook recibió otro rudo cantazo tarde en el 2021 cuando Apple debutó una nueva opción en sus sistemas operativos iOS y iPad OS que evita que todas las aplicaciones colecten datos personales y de ubicación de sus usuarios.

Este sistema provocó pérdidas billonarias para Facebook, pues su método principal de ingresos es mediante la venta de anuncios personalizados. Con todo y eso, Facebook reportó ingresos de sobre $40,000 millones en el tercer trimestre, superando por un escaso margen las predicciones de analistas.

Ante dichas pérdidas, Meta anunció, en noviembre, que despediría a 11,000 empleados, o el 13 por ciento de su plantilla global.

Sin embargo, Meta también acumuló pérdidas significativas en lo que fue su primer año enfocado en el llamado metaverso, un mundo virtual que Zuckerberg considera como la próxima evolución de las redes sociales. La división enfocada en el proyecto, Reality Labs, reportó pérdidas ascendentes a $10,000 millones en el 2021 y, para este año, se perfila que perderán otros $9,000 millones. Pese a esto, Zuckerberg continúa apostando al metaverso, pues Reality Labs dedicará el 20 por ciento de su presupuesto del 2023 para la división.

Entretanto, Facebook también enfrenta una acusación de la Comisión Europea de violar leyes antimonopolísticas en su mercado digital, Facebook Marketplace, para promover más anuncios y dificultar los esfuerzos de otros competidores.

Meta cerró el año con una amenaza de retirar contenido noticioso de medios de comunicación reconocidos como mecanismo para evitar la aprobación de una ley que hubiese requerido que las empresas de tecnología pagaran a los medios por su material. En última instancia, la medida fue removida de la agenda.

El Senado federal aprueba medida para prohibir el uso de TikTok en dispositivos del gobierno

TikTok es, sin duda, la red social de mayor crecimiento en el mundo. El servicio que ofrece a sus usuarios la oportunidad de grabar y compartir vídeos cortos ya ostenta sobre 3,000 millones de usuarios, y el propio Zuckerberg ha dicho en varias ocasiones que TikTok representa un competidor serio en el espacio.

No obstante, los supuestos lazos estrechos entre TikTok y el gobierno de China continúan causándole problemas a su empresa matriz ByteDance, una compañía china. A lo largo del año persistieron las acusaciones de que ByteDance comparte la información de sus usuarios con el gobierno de Xi Jinping. Diversos medios han publicado documentos internos e, incluso, grabaciones en audio, de empleados de ByteDance que, supuestamente, admiten que la empresa comparte los datos personales de sus clientes con el gobierno chino.

TikTok fue un blanco frecuente del expresidente Donald Trump quien intentó, mediante órdenes ejecutivas, de lograr que ByteDance vendiera TikTok en el 2020. Aunque la empresa no dio su brazo a torcer, anunció, este año, que el 100 por ciento del tráfico de usuarios de los Estados Unidos era enviado a servidores de la compañía estadounidense Oracle, al tiempo que se comprometió a borrar los datos personales de usuarios de los Estados Unidos de sus servidores en otros países.

Pese a todas estas movidas, y a las promesas de ByteDance, en diciembre el senador republicano Josh Hawley presentó una ley que prohibiría la instalación y uso de TikTok en dispositivos de todas las ramas del gobierno federal. La medida fue aprobada de manera unánime en el Senado, pero todavía aguarda por su aprobación en la Cámara de Representantes.

De momento, los gobiernos de Afganistán, Bangladesh, India, Indonesia, Irán, Jordania y Pakistán han implementado o implementaron prohibiciones temporeras o permanentes contra TikTok.

