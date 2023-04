Durante más de una década, los usuarios verificados en Twitter contaron con un pequeño ícono de “check mark” o marca de verificación azul al lado de su nombre de perfil, un distintivo de honor que indicaba que la cuenta era auténtica y pertenecía a una persona, organización o entidad importante.

Sin embargo, con el Twitter de Elon Musk, se han introducido nuevos cambios en estas insignias, como el color, la forma de la foto de perfil y el costo. Desde que Twitter introdujo el sistema de verificación en 2009 fue un servicio gratuito, pero ahora, los usuarios verificados deben pagar por tener este tipo de cuentas. Aunque Musk anunció que estos cambios entrarían en función el 1 de abril, no fue hasta el pasado fin de semana que finalmente se concretaron para la mayoría de las cuentas.

El profesor universitario y especialista en redes sociales, José Hernández, criticó la decisión de Musk de quitar uno de los diferenciadores que hicieron de Twitter una de las principales redes sociales, que era la verificación de cuentas.

“Una de las peores decisiones que ha podido tomar Elon Musk en el ‘nuevo Twitter’, ha sido quitar uno de los distintivos que hizo que Twitter se convirtiera en una de las principales redes sociales”, dijo Hernández, quien destacó que fue precisamente esta empresa la que impulsó a otras redes sociales a contar con sistemas de verificación de marcas y personalidades.

A juicio de Hernández, haber removido los “check marks” a cuentas como las de papa Francisco o medios de noticias, hace que la red social se convierta más vulnerable a que personas inescrupulosas intenten alterar la realidad con noticias falsas, y que, a su vez, otros usuarios no puedan detectar que se trata de cuentas falsas.

Pero ¿qué significan los diferentes colores de los “check marks” y cómo se otorgan? A continuación, te explicamos:

- “Check mark” azul: significa que una cuenta tiene una suscripción activa en Twitter Blue, cuyo costo comienza en $8 al mes o $84 al año, y que cumple con los criterios de elegibilidad. Ya no significa que son cuentas activas, notables y auténticas, como antes. Además, los usuarios con esta marca azul podrán editar tuits, hacer publicaciones más extensas -con hasta 10,000 caracteres- y verán menos publicidad, entre otros.

- “Check mark” dorado y foto de perfil cuadrada: indica que la cuenta es una cuenta comercial oficial a través de Organizaciones Verificadas de Twitter. Según la red social, el proceso de selección para la verificación de la cuenta de una empresa incluye la revisión de la información de la cuenta, la verificación de la identidad de la empresa y la evaluación de la actividad de la cuenta en la plataforma. El costo asciende a $1,000 mensuales y $50 por cada afiliado a esa organización.

- “Check mark” gris: representa una cuenta de una organización gubernamental o un funcionario público. Aplica los mismos costos que para la insignia dorada.

“(Esto) eleva y distingue a las organizaciones y sus afiliados en Twitter. Las marcas de verificación doradas y grises, los avatares cuadrados y las insignias de afiliación personalizadas verifican y lo diferencian a usted y a la cuenta principal de su entidad, cuentas de voceros y subsidiarias”, destaca la empresa.

En resumen, los diferentes colores de los “check marks” de Twitter indican la categoría a la que pertenece una cuenta verificada.

Empresas y celebridades no pagarán

La Casa Blanca, medios como The New York Times y Washington Post, y otros famosos como el escritor Stephen King y el baloncelista LeBron James han informado que no participarán del nuevo programa de suscripción de Twitter.

“Me parece buena movida de no jugar el juego que pretende Musk y tampoco de pagar unas sumas exorbitantes”, opinó Hernández.

No obstante, los emblemas azules y de otros colores, que fueron removidos el jueves pasado, regresaron a algunas cuentas con más de un millón de seguidores, lo que ocasionó más confusión. Según The New York Times, Twitter devolverá las marcas a sus 500 clientes publicitarios más grandes y a las 10,000 marcas, empresas y organizaciones más seguidas.

Incluso, hasta celebridades que han fallecido como Anthony Bourdain y el baloncelista Kobe Bryant recibieron las insignias de regreso y en sus cuentas aparecía el mensaje: “Esta cuenta está verificada porque están suscritos a Twitter Blue y verificaron su número de teléfono”.

Musk también dijo públicamente que pagará para que varios usuarios de “alto perfil” continuaran son sus insignias de verificación, aunque hayan indicado que no costearán el nuevo modelo de suscripción.

Para Hernández, el hecho de que en ocasiones aparezcan las insignias, y que en otras no, crea desconfianza en la empresa y da indicios de inestabilidad.