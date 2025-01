Meta deja de verificar hechos: ¿Cómo afectará a los medios y la búsqueda de la verdad?

La verificación de hechos en los medios existe desde hace unas décadas

La gente cree que la verdad sigue siendo difícil de alcanzar incluso con la verificación de los hechos

¿Pero es eso sesgo? ¿O es verificar hechos?

Adair solía ser reacio a decir lo que ahora es el título de su nuevo libro: “Beyond the Big Lie: The Epidemic of Political Lying, Why Republicans Do it More, and How it Could Burn Down Our Democracy” (“Más allá de la gran mentira: La epidemia de mentiras políticas, por qué los republicanos lo hacen más, y cómo podría acabar con nuestra democracia”). Ya no es reacio.