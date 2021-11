Twitter añadió, en mayo de este año, una nueva opción a sus aplicaciones de iOS y Android, conocida como Spaces, que permite a las personas con 600 seguidores o más iniciar conversaciones en audio (salas virtuales) con hasta otros 10 usuarios.

La red social, en esencia, copió la funcionalidad de la aplicación Clubhouse que, básicamente, ofrece las mismas opciones, pero integrado en sus aplicaciones móviles. Clubhouse es un popular servicio que adquirió terreno en la altamente competitiva industria de las redes sociales tras ser adoptada por inversionistas.

La meta trazada por Twitter, con la introducción de Spaces, es aumentar su base de usuarios diarios activos a unos 315 millones para el 2023.

Una vez instale Twitter en su dispositivo iOS o Android, verá burbujas color púrpura en la parte superior de su feed para indicar que personas que usted sigue están transmitiendo en vivo. El indicador permanecerá hasta que la transmisión culmine.

Si ostenta 600 seguidores o más, la opción para comenzar una transmisión (Space) aparecerá cuando apriete el botón para escribir un tuit. Una vez elija la opción de Spaces y coloque información básica requerida, solo tiene que presionar Start para comenzar a transmitir. Cualquiera de sus seguidores puede entrar a la conversación, hasta un máximo de diez personas, excepto cuentas que usted a bloqueado.

Una vez finalice su transmisión, el audio desaparece del servicio. La empresa indicó que retendrá copias de las conversaciones realizadas en Spaces hasta un máximo de 30 días para monitorear el contenido y verificar que las personas no violen las reglas de uso. En ese periodo de tiempo, los creadores de un Space pueden solicitar a Twitter una copia de sus grabaciones.

Si no cuenta con 600 seguidores o más, puede escuchar lo que se discuta en los Spaces que aparezcan en su timeline, pero no puede conversar. Twitter, en estos momentos, no coloca un límite en el número de personas que pueden escuchar las discusiones en un Space.

Por último, cuentas con tuits protegidos no pueden crear Spaces, pero sí pueden entrar a otros Spaces y hablar.

En un futuro, Twitter añadirá la opción de comprar “boletos” virtuales para poder entrar a un space. Esta funcionalidad le permitirá a los creadores de contenido cobrar una pequeña suma para que usuarios puedan escuchar y participar, y la empresa indicó que solo retendrá una pequeña parte de cada transacción; el resto del dinero será entregado al usuario.