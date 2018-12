La seguridad en las redes sociales se ha convertido en un tema de suma importancia, algo que también se ha trasladado a las aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger y WhatsApp, donde los hackers también están haciendo de las suyas con nuevas y más ingeniosas técnicas para engañar a la gente.

Ahora, circula una supuesta promoción en la que ofrecen calzado gratis de la marca Adidas a través de un enlace, en el que los usuarios al dar clic, caen en una trampa que podría resultarles muy cara y que solo se trata de una estafa.

“ADIDAS regala 3,000 pares de zapatos gratis para celebrar la Navidad”, se puede leer en el mensaje u oferta que ha comenzado a vitalizare a través de plataformas como WhatsApp, donde piden que reenvíes dicha promoción a 20 de tus contactos.

En caso de darle clic al enlace, que simula ser una página oficial de Adidas, el usuario es redireccionado a otro dominio, lo que ayuda a despistar al antivirus, así lo explicó Télam Cristian Borghello, director de Segu-Info, quien también señaló que muy poca gente se fija en el dominio, un detalle clave para detectar si un sitio web es falso.

Tras permanecer más de un minuto en el sitio, a las víctimas les aparece una ventana asegurando que su equipo está infectado, por lo que ellos mismos ofrecen instalar un antivirus gratuito, que en realidad se trata de un archivo malicioso, es decir un malware.

Borghello relató que al percatarse de esta situación, hizo lo prudente: ”La encontré y la reporté con el sistema de reportes antiphishing.com.ar, pero el sitio aún está activo", sostuvo el especialista.

CUIDADO: el phishing de @adidas en #whatsapp cambió de dominio y ahora está en un ".gratis". Aquí un video de cómo funciona. It was reported to @Cloudflare to block it. pic.twitter.com/HWURAYQ1Yd