Una de las funciones más solicitadas por los usuarios de WhatsApp, y que ya estaba habilitada en teléfonos iPhone, finalmente llega a los celulares con sistema operativo Android.

Se trata del bloqueo de la plataforma mediante la huella dactilar, una herramienta que aumentará la protección de los archivos que contiene esta aplicación.

De esta manera, WhatsApp no mostrará la lista de chats y no se puede abrir a menos que uses la huella dactilar para desbloquearla.

El único requisito, por ahora, es tener la versión beta de WhatsApp para Android y tener configurada la huella dactilar como seguridad para el móvil.

Una vez descargada, deberás ingresar a los ajustes de privacidad de WhatsApp, y en la última zona del menú aparecerá una nueva función llamada “Bloqueo de huella dactilar”, que es en donde se deberá activar.

El funcionamiento de esta nueva herramienta de WhatsApp es sencillo. La aplicación pedirá permisos para acceder a las credenciales biométricas del dispositivo y una vez concedido solo queda configurar el tiempo en el que el bloqueo con huella se activará después de cerrar la aplicación (inmediatamente, después de 1 minuto o después de 30 minutos).

Una vez que lo hacemos, cada vez que entremos en la aplicación tendremos que colocar el dedo sobre el lector de huellas para poder acceder a los mensajes, aunque incluso con la función activada podrás responder a las llamadas de WhatsApp cuando la app esté bloqueada, por lo que se ocultan solamente los chats.