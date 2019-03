Cada año, Apple sorprende a sus fans con nuevas características en sus iPhones, como el FaceID o su cámara de profundidad 3D.

No obstante, al parecer los próximos dispositivos de la compañía contarán con un modo bajo el agua, lo que permitiría que la pantalla funcione sin ningún problema cuando el iPhone se encuentre bajo la lluvia o completamente sumergido.

Aunque el iPhone 7 puede sumergirse en el agua gracias a la certificación IP67, al igual que el iPhone XS y su IP68, en realidad estos dispositivos no funcionan bajo el agua, es decir, no puedes manipularlos mientras están sumergidos, ya que el agua conduce la electricidad, por lo que los smartphones no pueden distinguir la diferencia entre el agua que toca la pantalla y el toque de tus dedos.

Sin embargo, esto podría cambiar, ya que, según informa el usuario de Twitter, Max Weinbach, colaborador del sitio tecnológico XDA Developers, Apple está trabajando en una nueva tecnología de pantalla que podrá detectar dónde se encuentran tus dedos, incluso bajo el agua.

The next iPhones are probably going to have displays that work underwater. It’s in the prototype stage right now but seems likely. They have a patent for it and are finally doing it. — Max Weinbach (@mweinbachXDA) 15 de febrero de 2019

"Los próximos iPhones probablemente tendrán pantallas que funcionen bajo el agua", dijo en una publicación en Twitter. "Tienen una patente para eso y finalmente lo están haciendo".

Si bien casi todos los teléfonos inteligentes más recientes cuentan con diversos grados de resistencia al agua, ninguno puede trabajar bajo el agua, hecho que diferenciará a los iPhones de Apple de otros equipos.