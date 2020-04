Debido a la pandemia de coronavirus, las plataformas de video han vistos crecer su demanda de una manera importante. De acuerdo con información de Facebook, 700 millones de cuentas en WhatsApp y Messenger realizan llamadas todos los días, por lo que decidieron lanzar la nueva función Rooms.

Con la idea de que el tiempo real debe sentirse real, Rooms es una nueva manera de realizar video chats y videos en vivo de una manera más sencilla, útil y natural, asegura Facebook. Messenger Rooms o Salas de Messenger permite crear un grupo de video directamente desde Messenger o Facebook, e invitar a cualquier persona a unirse a la videollamada, incluso si no tiene una cuenta de Facebook.

Más allá de que es una herramienta que podría unir a millones de personas, lo más destacado de la plataforma es que en las salas podrán interactuar hasta 50 personas, sin límite de tiempo. Sin embargo, en un inicio estará limitada a 17 participantes.

“Se pueden organizar celebraciones, un club de lectura o simplemente pasar un rato ameno con amigos. No necesitas hablarle a alguien y esperar que sea un buen momento o revisar primero el calendario de todo”, explicó Facebook en un comunicado de prensa. Los usuarios podrán iniciar y compartir salas en Facebook desde su News Feed, Grupos y Eventos, de manera que sea sencillo que los demás se unan.

Así, si tus amigos o comunidades crean salas que están abiertas para ti, las verás en Facebook y podrás encontrar personas con quien conversar. Asimismo, cuando te invitan a una sala podrás unirte desde tu teléfono o computadora, sin necesidad de descargar otro programa.

La empresa también anunció que desde la aplicación Messenger será posible que los usuarios utilicen filtros de realidad aumentada. Para la seguridad de los usuarios no solo se puede elegir quién puede tener acceso a la sala, sino eliminar a personas de la llamada, cerrar la videollamada para que no entre nadie más o salir en cualquier momento.

Asimismo, la plataforma permite reportar el nombre de una sala o dar retroalimentación en caso de que se violen sus normas. También se puede bloquear a un usuario en Facebook o Messenger sin que este lo sepa, pero ya no podrá unirse a la sala. Afirmó además que, aunque las salas no están cifradas de extremo a extremo, Rooms cuenta con tecnología para prevenir accesos no autorizados. Además, los participantes de videollamadas que no sean amigos en la red social podrán ver y escuchar, pero no podrán entrar al perfil del anfitrión, sino que solo tendrán acceso a su nombre de pila y la información pública.

“El audio y video de Rooms no se utilizará para informar anuncios y no mostramos anuncios en Rooms", afirmó Facebook.