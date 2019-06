Vestido con traje gris y anteojos, Kevin Spacey compareció el lunes en una corte de Massachusetts donde un juez realizará una audiencia en el caso del actor, acusado de manosear a un joven en un bar de Nantucket en 2016.

La presencia de Spacey resultó algo sorpresiva, pues no estaba obligado a asistir y se ha mantenido lejos de tribunales, excepto para una breve audiencia en enero que también trató de evitar.

El ex astro de 59 años de "House of Cards", quien se declaró inocente en enero de un cargo de abuso y agresión, no hizo declaraciones a la prensa cuando llegó con sus abogados. Podría pasar hasta dos años y medio en prisión de ser hallado culpable. Los abogados de Spacey han incrementado sus ataques contra la credibilidad del hombre que lo denunció.

En documentos de la corte presentados el viernes, el abogado defensor, Alan Jackson, acusó al joven de borrar mensajes de texto que apoyan los argumentos de inocencia del actor.

Es el único caso penal presentado contra el ganador de dos premios Oscar desde que su carrera se vino abajo en medio de una ola de señalamientos de conducta sexual inapropiada en 2017.

El caso salió a la luz ese año cuando la ex presentadora de TV de Boston Heather Unruh dijo que Spacey emborrachó a su hijo y lo agredió sexualmente en The Club Car, un popular restaurante y bar en la isla vacacional a las afueras de Cape Cod.

El hijo de Unruh dijo a la policía que quería tomarse una foto con Spacey y se acercó a hablar con él cuando terminó su turno en el establecimiento, donde trabajaba como ayudante de camarero. El joven, entonces de 18 años, dijo que Spacey le compró varios tragos y trató de convencerlo de que se fuera con él a casa antes de bajarle el cierre de los pantalones y manosearlo por unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía que trató de mover las manos de Spacey, pero que éste continuó tocándolo, y que él no supo qué hacer porque no quería meterse en problemas por haber bebido.

La edad legal para beber en Estados Unidos es 21 años. El joven dijo que huyó cuando Spacey fue al baño. Los abogados de Spacey han calificado los alegatos como "evidentemente falsos" y acusaron al hombre de mentir con la esperanza de hacer dinero en un caso civil contra Spacey.

Argumentan que se trató de un "coqueteo consensual" y cuestionaron por qué, según la historia del hombre, este no objetó ni trató de retirarse si estaba siendo abusado.

El abogado de Spacey exhortó en la corte en la moción del viernes a ordenar que los fiscales entreguen una copia forense "completa e inalterada" de los registros telefónicos del acusador, argumentando que nueva evidencia confirma que "borró mensajes de texto exculpatorios y proporcionó capturas de pantalla falsificadas de su conversación de la noche en cuestión a agentes de la ley".