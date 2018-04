Rochester, Nueva York (AP) — El Salón de la Fama de los Videojuegos Mundiales está invitando a la gente a que le ayude a escoger a los videojuegos que deben ser incorporados a ese lugar de honor.

El martes se divulgó la lista de los 12 finalistas de la promoción 2018, en la que "Ms. Pac-Man" compite con "John Madden Football".

Los otros competidores son: "Asteroids", ''Call of Duty", ''Dance Dance Revolution", ''Final Fantasy VII", ''Half-Life", ''King's Quest", ''Metroid", ''Minecraft", ''Spacewar!" y "Tomb Raider".

Lo nuevo de este año es que el Salón está invitando a los jugadores de video a que apoyen a su videojuego favorito. La gente tiene hasta el 4 de abril para votar.

Un panel de expertos también votará. Los ganadores serán agregados al Salón el 3 de mayo.

Jon-Paul Dyson, director del Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos, dice que los finalistas suman décadas de videojuegos, diversas plataformas de juegos y países de origen.

"Pero lo que todos tienen en común es su innegable efecto en el mundo de videojuegos y la cultura popular", dijo Dyson. Tanto el centro como el Salón de la Fama de Videojuegos Mundiales están dentro del museo The Strong.

Funcionarios del museo dicen que se sometieron miles de nominaciones de más de 100 países. Para ser exaltados, los videojuegos deben de tener un récord de popularidad comprobada y haber influido en otros juegos o formas de entretenimiento.

Pueden ser juegos electrónicos de cualquier tipo: consola, máquina de videojuego, computadora, celular o portátil.