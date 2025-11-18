Roblox agrupa a los usuarios más jóvenes en chats basados en la edad

Roblox está reforzando su sistema de verificación de la edad de los usuarios que desean enviar mensajes privados a otros jugadores e implementando chats basados en la edad, de modo que los niños, adolescentes y adultos sólo podrán enviar mensajes a personas de su edad.

Las medidas llegan en un momento en que la popular plataforma de juegos sigue enfrentándose a críticas y demandas por la seguridad de los niños y en que un número creciente de estados y países están aplicando leyes de verificación de la edad.

La empresa ya había anunciado en julio la herramienta de estimación de la edad, proporcionada por una empresa llamada Persona. Requiere que los jugadores se hagan un vídeo selfie que se utilizará para estimar su edad. Roblox afirma que los vídeos se eliminan una vez procesada la comprobación de la edad. Los usuarios no están obligados a enviar un escáner facial para utilizar la plataforma, sólo si quieren chatear con otros usuarios.

Roblox no permite a los menores de 13 años chatear con otros usuarios fuera de los juegos a menos que cuenten con el permiso explícito de sus padres y, a diferencia de otras plataformas, no cifra las conversaciones privadas de chat, por lo que puede controlarlas y moderarlas.

Aunque algunos expertos han expresado su cautela sobre la fiabilidad de las herramientas de estimación facial de la edad, Matt Kaufman, jefe de seguridad de Roblox, afirmó que entre los cinco y los 25 años, aproximadamente, el sistema puede estimar con precisión la edad de una persona en uno o dos años.

“Pero, por supuesto, siempre hay personas que pueden estar fuera de la curva de campana tradicional. Y en esos casos, si no se está de acuerdo con la estimación obtenida, se puede proporcionar una identificación o utilizar el consentimiento paterno para corregirla”, explicó.

Una vez que los usuarios hayan pasado las comprobaciones de edad, se les asignará a grupos de edad que van desde los menores de nueve años, de nueve a doce, de trece a quince, de dieciséis a diecisiete, de dieciocho a veinte y mayores de veintiuno. A continuación, los usuarios podrán chatear con su grupo de edad o con grupos de edad similares, en función de su edad y del tipo de chat.

Roblox ha comunicado que empezará a aplicar controles de edad en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos en la primera semana de diciembre, y en el resto del mundo a principios de enero.