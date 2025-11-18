Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
TecnologíaVideojuegos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Roblox agrupa a los usuarios más jóvenes en chats basados en la edad

Las medidas llegan en un momento en que la popular plataforma de juegos sigue enfrentándose a críticas y demandas por la seguridad de los niños

18 de noviembre de 2025 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roblox. (Leon Keith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Roblox está reforzando su sistema de verificación de la edad de los usuarios que desean enviar mensajes privados a otros jugadores e implementando chats basados en la edad, de modo que los niños, adolescentes y adultos sólo podrán enviar mensajes a personas de su edad.

RELACIONADAS

Las medidas llegan en un momento en que la popular plataforma de juegos sigue enfrentándose a críticas y demandas por la seguridad de los niños y en que un número creciente de estados y países están aplicando leyes de verificación de la edad.

La empresa ya había anunciado en julio la herramienta de estimación de la edad, proporcionada por una empresa llamada Persona. Requiere que los jugadores se hagan un vídeo selfie que se utilizará para estimar su edad. Roblox afirma que los vídeos se eliminan una vez procesada la comprobación de la edad. Los usuarios no están obligados a enviar un escáner facial para utilizar la plataforma, sólo si quieren chatear con otros usuarios.

Roblox no permite a los menores de 13 años chatear con otros usuarios fuera de los juegos a menos que cuenten con el permiso explícito de sus padres y, a diferencia de otras plataformas, no cifra las conversaciones privadas de chat, por lo que puede controlarlas y moderarlas.

Aunque algunos expertos han expresado su cautela sobre la fiabilidad de las herramientas de estimación facial de la edad, Matt Kaufman, jefe de seguridad de Roblox, afirmó que entre los cinco y los 25 años, aproximadamente, el sistema puede estimar con precisión la edad de una persona en uno o dos años.

“Pero, por supuesto, siempre hay personas que pueden estar fuera de la curva de campana tradicional. Y en esos casos, si no se está de acuerdo con la estimación obtenida, se puede proporcionar una identificación o utilizar el consentimiento paterno para corregirla”, explicó.

Una vez que los usuarios hayan pasado las comprobaciones de edad, se les asignará a grupos de edad que van desde los menores de nueve años, de nueve a doce, de trece a quince, de dieciséis a diecisiete, de dieciocho a veinte y mayores de veintiuno. A continuación, los usuarios podrán chatear con su grupo de edad o con grupos de edad similares, en función de su edad y del tipo de chat.

Roblox ha comunicado que empezará a aplicar controles de edad en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos en la primera semana de diciembre, y en el resto del mundo a principios de enero.

Cada vez son más las empresas tecnológicas que aplican sistemas de verificación para cumplir la normativa o evitar las críticas por no proteger a los menores. Entre ellas se encuentra Google, que recientemente ha empezado a probar un nuevo sistema de verificación de la edad para YouTube que se basa en la inteligencia artificial para diferenciar entre adultos y menores en función de sus historiales de visionado. Instagram está probando un sistema de IA para determinar si los niños mienten sobre su edad.

Tags
Breaking NewsVideojuegos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: