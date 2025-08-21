Opinión
21 de agosto de 2025
91°nublado
Sony aumenta el precio de la PlayStation 5 en Estados Unidos

La compañía con sede en Tokio dijo que está trabajando para diversificar su cadena de suministro para aliviar el impacto de los aranceles

21 de agosto de 2025 - 11:03 AM

Logo de Sony en Tokio. #tecnología #Japón (Eugene Hoshiko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Sony ha aumentado el precio de sus consolas PlayStation 5 que se venden en Estados Unidos por $50.

“Al igual que muchas empresas globales, continuamos navegando en un entorno económico desafiante”, escribió la vicepresidenta de marketing global de Sony, Isabelle Tomatis, en una publicación de blog. “Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio minorista recomendado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos a partir del 21 de agosto”.

El cambio de precio afecta a la PlayStation 5 estándar, la edición digital y la Pro. Según Sony, los precios de los juegos y accesorios se mantienen sin cambios y que esta ronda de aumentos solo afecta a las consolas vendidas en Estados Unidos.

Cuando Sony, con sede en Tokio, informó sus ganancias a principios de agosto, la compañía dijo que estaba trabajando para diversificar su cadena de suministro para aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Sony es el último de los tres grandes fabricantes de consolas en subir los precios este año. Microsoft subió los precios de las consolas Xbox en marzo, y Nintendo ha aumentado los precios tanto de su consola Switch original como de los accesorios para la Switch 2.

